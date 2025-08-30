Una semana atrás dimos a conocer el pedido desesperado que realizaron las familias Cáceres-Martínez, que residen sobre las barrancas del Bajo Cementerio.

Parte de la meseta donde se encuentran las viviendas se derrumbó por efecto de las lluvias que cayeron en los últimos tiempos. Y esto llevó a que hicieran un pedido desesperado por temor a que arrastre las casas.

La situación se fue agravando en estos días y, ante la posibilidad de precipitaciones copiosas, nuevamente se comunicaron con La Opinión para señalar que “nada ha cambiado” porque “me tienen a las vueltas”.

La familia había solicitado colaboración monetaria para realizar los trabajos necesarios, que es apuntalar el lugar. “La recaudación, nada de nada. Y de parte del intendente (Cecilio Salazar) tampoco”, indicaron.

Los residentes en estas fincas construidas de ladrillos admitieron estar “desesperados”. El lugar se ubica a la altura de la calle San Martín al 3400, que indudablemente presenta un riesgo enorme porque el desgaste de la barranca podría acrecentarse por la lluvia.

