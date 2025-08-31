Tormenta de Santa Rosa: alerta naranja y aviso a corto plazo tormentas fuertes con lluvias intensas
Los fenómenos se producirían durante la mañana del domingo. Luego reducirán la intensidad hacia la noche y la madrugada del lunes, pero siempre con tormentas y lluvias. El aviso a corto plazo prevé tormentas fuertes y abundantes precipitaciones. Las lluvias oscilarían entre 50 y 100 milímetros.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó la alerta para San Pedro y el extremo norte de la provincia de Buenos Aires, pasando amarilla a naranja, y anunció aviso a corto plazo por “tormentas fuertes y lluvias intensas”, mientras se cumple el desarrollo de un sistema de baja presión que afecta a gran parte del país.
La alerta tiene vigencia para la mañana de este domingo 31, mientras que para la noche descenderá a amarilla, continuando en la madrugada del lunes.
La alerta naranja anunciada por el SMN significa que el área será afectada por lluvias y tormentas, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas fundamentalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 100 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.
Respecto a la alerta amarilla indica que el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las tormentas puedan estar acompañadas fundamentalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional granizo.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.
Los primeros valores de la precipitación caída, obtenidos por la Red Colaborativa de Lluvias del INTA San Pedro, señalan que hasta las 9,30 en San Pedro cayeron 24 mm, en Pueblo Doyle, 19; y en Escuela Nº 18, 22.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión