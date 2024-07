Información General

Desde el martes en la sede de la empresa cooperativa y con flete que deben aportar los preadjudicatarios entregaron "mesadas", aunque no fue lo único. No hay investigación sobre los más de 2000 millones de pesos que la organización que lidera Veneziano cobró por obras que no terminó en San Pedro. El Concejo Deliberante sigue mudo y el gobierno nacional no parece interesado en saber donde fue a parar el dinero.