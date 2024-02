“Dijeron que les faltaban unas rejas que estaban en una casa pero es mentira”, avisó uno de los preadjudicatarios que hasta hoy cuida la vivienda que le asignaron en diciembre cuando le entregaron su llave pese a que no cuenta ni con las aberturas.

Ahora que la situación se judicializó y con realidades dispares, comprenden que las unidades que están más postergadas en las certificaciones de construcción tienen una realidad diferente a la que “usaban para firmar los avances”.

Esa apreciación corresponde al mecanismo que se utiliza para gestionar los pagos que recibía la empresa cooperativa ALFA. Hay que recordar que hubo varias adjudicaciones de tareas y redeterminaciones de precios cuyos decretos analiza La Opinión. Uno de ellos es el que ordenó la obra de cloacas y cañerías de agua por valor de 34.126.689 millones de pesos que figura en el decreto N° 823 del 14 de Junio de 2023.

“Ahí se sentaba el que venía de afuera con uno de la empresa, el encargado de la obra y el arquitecto de la Municipalidad”, recuerdan los que trabajaban en el lugar y observaban el procedimiento que permitía certificar los avances o las terminaciones de cada etapa y cobrar el dinero que giraba el gobierno Nacional a la municipalidad y esta abonaba a la empresa tras cumplir todos los pasos.

“Te quería comentar que están pasando cosas en las 84. Ahí creo que uno de los chicos iba a mandar mensaje porque nos están queriendo hacer quedar mal, como que nos estamos robando rejas”, dijo en la tarde del miércoles una de las ocupantes que se turna con su familia para cuidar la que le dijeron que es su nueva casa.

Puede interesarte

“Se me agota la batería porque acá no tengo luz, pero vengan a hablar porque yo no tengo problemas", avisó una mujer que está sola, y que comparte el cuidado del lugar con sus dos hijos. El martes necesitaba medicación pero no se animaba a ausentarse para ir a buscarla. Carga su celular en casa de un pariente que vive cerca del barrio y vuelve. Tiene casi sesenta años y este es su primer acceso al techo propio.

En su caso, está en un sector al que no llegaron ni los marcos de las ventanas, tampoco tiene sanitarios y en la cocina dispuso sábanas a modo de cortinas hasta tanto pueda mejorar su situación. El domingo, la lluvia se llevó todo lo que tenía.

“Me falta cerrar una ventana, estamos esperando si viene alguien y nos da alguna novedad o viene Baraybar porque Cecilio difícil que venga. Yo tengo la confianza y la plena seguridad que en algún momento vamos a tener una novedad. No pueden jugar tan sucio con las familias, por eso creo. Anoche le dije a mi hijo que tengo ganas de abandonar porque me duele y angustia", dijo la una señora mayor cuando fue consultada este miércoles.

“Están diciendo que robamos esas rejas que no eran para estas viviendas, sino que eran para otras. Esas rejas nunca las vimos, que estén en alguna casa guardada en el depósito. Ahora supuestamente faltan, nos quieren echar la culpa a nosotros”, relató un jefe de familia que desde el martes de carnaval duerme en el lugar y que esta mañana esperaba novedades sobre la provisión de luz.

“Hay una chica que compró los materiales para hacer ella la reja, tiene la factura de todo lo que compró”, justificó una vecina respecto a los avances que muestran algunas de las unidades habitacionales. Muchos colocaron persianas o maderas para asegurar que no ingresen ladrones o usurpadores. Otras familias ya han trasladado sus muebles. “Yo ya no me muevo más de acá, de a poco la voy a ir terminando”, anunció un hombre que desde el primer día se instaló de manera precaria en una vivienda lindera a una de las únicas que tiene agua.

Se sabe que habrá una reunión y que uno de los titulares de la empresa recorrió el predio. No descartan pedir a la fiscal que los atienda para relatar la situación. Por ahora, la única denuncia es la que radicó ARCOR, primero para advertir que no se hiciera el sorteo y ahora para que se determine la responsabilidad de los funcionarios.

Una de las alternativas que están analizando es pedir a un abogado ajeno al municipio y si es posible a San Pedro que los asesore para ver si pueden reclamar a la empresa para que cumpla con las tareas por las que ya cobró y que de acuerdo a los anuncios había llegado a un 96% de avance.

Lo peor para todos ha sido comprobar que todas las unidades tienen graves deficiencias de construcción y que nadie veló por el cuidado del dinero que se invirtió. Más de 900 millones de pesos que comenzaron a ejecutarse en 2021 y que contemplaban hasta la construcción de las veredas internas.