La empresa Arcor se presentó en la Justicia penal para denunciar la comisión de una serie de delitos de acción pública por parte del Gobierno municipal, con el intendente y los funcionarios actuantes a la cabeza, como presuntos autores de acciones delictivas en el marco de la toma de posesión de las 84 viviendas por parte de los preadjudicatarios sorteados el 25 de febrero.

El abogado José Benito Aldazábal, en representación de la compañía multinacional, hizo la presentación ante la fiscala María del Valle Viviani para que en la causa, que tiene como carátula "averiguación de ilícito" se investiguen los delitos de desobediencia, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de bienes del Estado.

Arcor pidió a Viviani que caratule así la causa en trámite desde que los preadjudicatarios tomaron posesión de las viviendas y solicitó que tenga en cuenta la medida cautelar vigente en el fuero Contencioso Administrativo, que impedía al Gobierno de Cecilio Salazar tomar cualquier medida respecto de las consecuencias del sorteo anulado.

"Si bien ,como dijo la fiscal, no es una usurpación porque se les abrió la puerta y se les entregó la llave, entendemos que hay delitos más graves, en los que están involucrados funcionarios públicos al hacer entrega", sostuvo en diálogo con La Opinión el abogado José Benito Aldazábal.

El representante legal de Arcor en la causa consideró que "se desobedeció la manda judicial de la cautelar, que ordenó no innovar; hubo abuso o incumplimiento de los deberes de funcionario público; y hubo hasta malversación, porque se entragaron bienes del Estado que no se podían entregar".

Explicó que el Gobierno no podría haber hecho entrega de las llaves ni autorizado la toma de posesión de los preadjudicatarios porque se trata de bienes del Estado que están involucrados en una causa en el fuero Contencioso Administrativo con medida de no innovar.

"El sorteo se anuló y la cámara dijo que hasta que no se resuelve el juicio, esa medida cautelar está vigente", recordó Aldazábal.

"La llave no se la dieron en el sorteo y el sorteo fue anulado. La llave se la dieron después y de manera clandestina, irregular", señaló el abogado y advirtió que en la Justicia "ni siquiera está la escritura del sorteo".

"La Justicia les pide los antecedentes y eso no está, no está la escritura pública con escribana que dice que esos son los sorteados. Tampoco hay expediente administrativo, todo eso lo pidió la Justicia y no está", aseguró.

Respecto de la situación de los preadjudicatarios, recordó que "hay un principio que dice que la ley se presume conocida por todos".

Dstacó que "los primeros que deberían saberlo son los funcionarios", por lo que "la gente podría decir que fue inducida, pero son parte de una maniobra irregular y resultan beneficiarias de casi un delito, yo pienso que lo hicieron de buena fe, pero en parte se sabía lo que estaba ocurriendo".

"Tendrán un derecho subjetivo de ir contra los funcionarios que crearon una falsa expectativa. Hay responsabilidad de los funcionarios que fueron contra algo que estaba normado y ellos sabían", señaló Aldazábal.

En la causa en el fuero Contencioso, Arcor pidió a la Justicia que la Municipalidad cumpla el cargo de la ordenanza, que etablecía que esos terrenos fueron donados para relocalizar habitantes del Bajo Puerto que ocupan tierras de la empresa. El Gobierno, por su parte, considera que ese cargo ya fue cumplido. Esa es la cuestión de fondo.

Arcor pide que se relocalice a la gente que está en sus terrenos o bien que le devuelvan la tierra. Teniendo en cuenta que allí se construyeron 84 viviendas, va por el pago de esa manzana a valor de mercado. Esa causa todavía está en trámite.

"Hay una incertidumbre total y una irregularidad total, no puede ocurrir que la administración pública se maneje de esa manera, pudiendo hacer las cosas bien no sé por qué las hace mal, de manera negligente, diría de manera dolosa, con intención", sostuvo Aldazabal.

El abogado consideró que los preadjudicatarios "deberían esperar a que se termine el juicio" y, en cualquier caso, “reclamar el incumplimiento que cometieron los funcionarios, que les hicieron comprar un problema”.

"No se puede hacer lo que hicieron, jugar así con la esperanza de la gente", analizó Aldazábal.

Respecto de las responsabilidades penales que podrían endilgarles, informó que "Fiscalía y el juez analizarán si la gente es cómplice porque son beneficiarios de una maniobra irregular y podrán defenderse si es que no tienen culpa".

Aseguró que Arcor quiere "defender el derecho de propiedad", sobre todo de los terrenos linderos al puerto que los vecinos de la zona pretenden sea expropiado para transformarlo en un espacio público.

"Sobre ese terreno hay y hubo en su momento un proyecto para crear un puerto, el proyecto está, no sé en qué momento la empresa considerará hacerlo, pero siempre estuvo ese proyecto. El tema de la arenera es temporario, para mantener el derecho de propiedad sobre el terreno", indicó.

Además, cuestionó que durante la campaña electoral el Gobierno, en busca de la reelección de Salazar, "por un lado lo defendía y por el otro decía que lo iba a expropiar, una cosa insólita, antes de las elecciones, dándole a ambas partes el gusto, por decirlo de alguna manera".

Además de la presentación en la causa penal que tramita en la Fiscalía de Viviani, Arcor irá al Contencioso Administrativo a reclamar por el incumplimiento de la medida cautelar vigente.

"Tenemos en mente ver si se puede imponer una sanción conminatoria para que la medida se cumpla y no se viole, y si se persiste, se imponga una multa diaria al funcionario o a la Municipalidad, mientras se incumpla la orden dictada", explicó.