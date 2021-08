Volvieron a rechazar las listas de Rodolfo Trelles y Juan Cruz Acosta por “avales insuficientes”

En la tarde del miércoles los apoderados de las listas que encabezan Rodolfo Trelles y Juan Cruz Acosta y presentaron avales ante la Junta Electoral del Frente de Todos fueron notificados de que las rechazaron por segunda vez. En ese contexto, la nómina que encabeza el Dr. Daniel Creus y que responde al intendente, Cecilio Salazar, será la única que represente al partido.

Tanto la que llevaba como precandidato a “Titin” Trelles como la que encabezaba “Mono” Acosta, quienes habían presentado todas las certificaciones en tiempo y forma, ya habían sido impugnadas la semana anterior por insuficientes. Aunque reunieron más avales y volvieron a presentarlos reafirmando su intención de intervenir en las PASO, les observaron los mismos detalles.

La resolución también incluye a la lista que llevaba como precandidato al exintendente Pablo Guacone, pero en este su caso no presentó nuevos avales para revertir el fallo.

En el caso de la lista que encabezó Trelles tenía 599 avales en la exposición original y sumó 301 más, pero el partido mantuvo el mismo argumento de quince días atrás, no hizo lugar y no tendrá internas. En total fueron 14 las listas rechazadas en la segunda sección electoral.

En los considerando, la Junta Electoral del Frente de Todos expresó que “vencido el plazo para subsanar las observaciones efectuadas por las resoluciones N° 6 y N° 8 de esta Junta (art. 3, 2do. Párrafo, ley 14.086) se ha verificado que algunas listas no han acercado elementos suficientes en tiempo y forma que permitan modificar los cuestionamientos efectuados por esta Junta y que obstaran a la oficialización”.

Resolviendo “no oficializar las listas de precandidatos a legisladores provinciales y a cargos municipales encabezadas por el precandidato a legislador o concejal municipal que en cada caso se indica”.

La medida adoptada por el partido y la oficialización de la lista que tiene como referente al actual intendente, Cecilio Salazar, ya había generado el malestar de los espacios que no fueron habilitados.

El exintendente Julio Pángaro señaló a La Opinión, anticipándose a la resolución del Frente de Todos, que no tenía sentido ir a la Justicia Electoral en caso de no ser aprobados porque “no vale la pena insistir para estar donde no te quieren”. “Nunca logramos articular una organización que nos permitiera hacer fuerza”, remarcó el dirigente. “Es un tema profundo de mucha autocrítica y culpas nuestras”, reflexionó.