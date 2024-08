Este jueves, alrededor de las 20.00, una mujer fue víctima del accionar delictivo de un motochorro. Ocurrió en las calles Nieto de Torres y Manuel Iglesias.

El hecho tuvo lugar cuando la víctima, que se dedica a repartir a domicilio productos de panadería, volvía a bordo de su motocicleta hacia su casa, después de culminar la jornada laboral.

En ese momento, un hombre en una moto tipo 110 color blanca, se acercó y le arrebató la mochila que llevaba en su espalda.

“Era una mochila chiquita, de cuero. Cuando me la arrancó de la espalda, se rompieron las tiritas y por eso no me caí de la moto”, comentó la mujer a este medio.

Tras el robo, la víctima decidió perseguir al delincuente para intentar recuperar sus cosas, pero finalmente, el hombre se metió entre las calles del barrio Hermano Indio.

“En ese momento lo perdí de vista”, indicó la mujer.

La mochila robada tenía en su interior una billetera con documentos y tarjetas y un celular Samsung A34, que la mujer espera poder recuperar tras radicar la denuncia en Comisaría.