El domingo, alrededor de las 18.30, una mujer y sus dos hijos fueron abordados por motochorros, en la intersección de las calles Ituzaingó y San Lorenzo.

“Iba caminando con mis dos hijos de 15 y 4 años, cuando frenó una moto Gilera 110, roja, sin cachas en el manubrio. El que manejaba, a cara descubierta y el acompañante, todo tapado. El último se baja y se me viene encima”, relató la víctima a La Opinión.



Le dijo que no tenía nada de valor, pero el delincuente insistió y le arrebató la cartera de las manos, donde tenía la billetera con documentos y tarjetas de crédito y débito.

Finalmente, los ladrones huyeron rápidamente del lugar y la familia fue asistida por vecinos de la zona, que luego llamaron a la policía.

“No nos agredieron y no vimos armas. No recuerdo porque era grande de altura y yo soy bajita. Me asusté tanto que se me borró todo. Tenía miedo de que toquen a mis hijos”, expresó la mujer.