Una mujer fue víctima de un hecho delictivo este sábado, alrededor de las 19.15, cuando iba en su bicicleta por la intersección de las calles Auli y Bottaro.

Según el relato de la víctima, el delincuente, que iba a bordo de una motocicleta 110 color roja, se acercó y de forma imprevista le arrebató sus pertenencias.

“Fue en un segundo, pasó rapidísimo y me saco la mochila del canasto. Él me forcejeó del lado de la mano izquierda y logró robarme la mochila. Casi me tira de la bicicleta”, señaló la mujer.

Tras esto, el sujeto aceleró su vehículo y huyó rápidamente del lugar. Por su parte, la víctima se dirigió a la Comisaría local para radicar la denuncia correspondiente.

La mujer indicó a este medio que la mochila sustraída tenía en su interior un celular Samsung A14, llaves y una billetera con 14 mil pesos más documentos y tarjetas suyas y de su hija.

Además, dio descripciones exactas de cómo lucía el motochorro, con la esperanza de que las personas que transcurran por la zona del robo, estén atentas.

“El hombre tenía pelo negro, barba desprolija, pantalón de jogging color gris, zapatillas blancas, buzo negro, piel morena y alrededor de unos 40 años”, indicó.

