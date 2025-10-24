Falta de agua en el Fonavi I: "No nos podemos bañar"
Susana envió un mensaje y dijo: “Hace semanas que no tenemos agua en el Fonavi I. No nos podemos ni bañar, no hay presión en las canillas”.
🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA
Te dimos una mano, ahora danos una mano.
Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.
👉🏻 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion
👉🏻Alias: laopinionsp
🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo
Puede interesarte
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión