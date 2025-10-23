Entre jueves y viernes se disputa la segunda fecha del Torneo Regional Federal Amateur en la que tendrán acción los tres equipos sampedrinos que afrontan esta edición.

Ads

Paraná debutará este jueves a las 20.30 como local ante Regatas de San Nicolás. El elenco nicoleño, que cuenta con el reconocido jugador Emiliano Vecchio, triunfó en la primera fecha por 1 a 0 a La Emilia, que quedará libre.

El Albirrojo comenzará su cuarta participación consecutiva en el certamen. Para esta edición, incorporó a Alejandro Monzón, Claudio Núñez, Kevin La Fuente y Nicolás Minici. El delantero Diego Pertossi finalmente será baja por lo que Santiago Rodríguez, de La Esperanza, se sumó al plantel sobre el cierre del mercado de pases.

Ads

Por otro lado, Independencia y Mitre jugarán el viernes. La I, desde las 19.00, visitará a Paraná de San Nicolás mientras que el Rojo recibe a General San Martín de Pérez Millán en el Estadio Municipal a las 20.30.

En la primera jornada, Mitre se quedó con el duelo sampedrino ante la Encía mientras que el elenco perezmillanense goleó al Paraná nicoleño por 3 a 0.

Ads

Puede interesarte