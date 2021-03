Torneo Preparación: cuántas personas pueden ir a la cancha y cómo tienen que conseguir su “entrada”

El primer fin de semana de abril vuelve el fútbol de la Liga Deportiva Sampedrina (LDS) con el inicio del Torneo Preparación para primera y U21 cuyos partidos serán todos en el Estadio Municipal. Por disposición de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (A.Pre.Vi.De.) no puede concurrir público a las canchas, es decir, no se deben vender entradas para evitar la propagación del coronavirus.

En ese marco, A.Pre.Vi.De. dispuso normas sanitarias que se adoptarán en San Pedro donde los partidos se disputarán sábado y domingo en el Estadio Municipal. Cada club disputará su cotejo de reserva y, a continuación, la máxima categoría. Para ambos, la Comisión Directiva deberá presentar una lista con un máximo de 75 personas autorizadas a entrar al predio en las que deben incluirse jugadores y cuerpos técnicos.

La nómina que diagramó el área dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires prevé 45 lugares para los “equipos de fútbol” y otros 30 para “socios y miembros activos” los cuáles las entidades podrán usarlos para que concurran sus hinchas. Será potestad de cada una cobrar o no la entrada y juntar fondos por esa vía para abonar los gastos de árbitros y seguridad que deben ser depositados en la LDS previo a la jornada.

En total habrá en el Estadio Municipal un máximo de 150 personas en cada cotejo más la terna arbitral y periodistas los cuáles también deben registrarse y hacer una declaración jurada. El acceso a la cancha será controlado por la Policía que contará con dos efectivos en cada puerta, una para el local y otra para el visitante, y tendrá como referencia la lista confeccionada por las propias instituciones que, a su vez, son las que decidirán como otorgan sus plazas disponibles y si le ponen precio.

Una vez que cada club concluya sus dos partidos su delegación de jugadores, entrenadores, dirigentes e hinchas debe retirarse para dar lugar a los protagonistas del siguiente enfrentamiento. Se dispuso que entre cada partido habrá una diferencia de 20 minutos para evitar aglomeraciones en los accesos.

Por último, no se podrán ingresar banderas al Estadio Municipal y se controlará que no se aglomeren personas en las afueras del predio municipal, uno de los principales temores del Gobierno local y los dirigentes que solicitaron, para ello, no ser locales en sus canchas.

Los diez clubes que confirmaron su participación fueron divididos en dos zonas, tal estaba previsto. En el grupo A se enfrentarán a una ronda Paraná, General San Martín, La Esperanza, Independencia y Defensores Unidos mientras que en el B lo harán Mitre, San Roque, América, Banfield y Las Palmeras. Los dos líderes de cada uno avanzarán a semifinales y, luego, a la definición.

Al menos en la primera ronda no habrá clásicos entre Paraná y Mitre y América e Independencia (están en diferentes zonas) pero sí Banfield enfrentará al nuevo San Roque.

En el fixture no fueron incluidos Agricultores y Central Córdoba que manifestaron su no incursión como tampoco La Roca que, por un “mal entendido”, dijo que no iba a jugarlo pero su presidente, Héctor Villarreal, gestiona para revertir la situación que se resolverá el 29 de marzo en el último mitin antes de que arranque el primera campeonato tras el largo parate por la pandemia de coronavirus.