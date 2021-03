El torneo de la Liga Sampedrina tampoco tendrá a Agricultores pero sí a América y Defensores Unidos

Tres de los clubes que tenían en duda su participación en el certamen para primera y U21 de la Liga Sampedrina (LDS) manifestaron el lunes en la reunión ordinaria de delegados su decisión final la cual fue en sintonía con lo que La Opinión informó: Agricultores no jugará mientras que América y Defensores Unidos, si.

La postura de la entidad de Gobernador Castro es muy convincente y está relacionada a su situación económica dado que, por la pandemia de coronavirus se quedó casi sin ingresos y no puede afrontar los gastos de viajar a San Pedro para disputar los encuentros en el Estadio Municipal.

“De esta forma, sin público y en el Estadio viajando todas las fechas, es imposible. Los equipos de las localidades quedamos marginados, es imposible económicamente con el club como está hoy en día que no podemos organizar ningún evento para recaudar”, expresó la máxima autoridad del club, Gerardo De Vincenzi.

El presidente de Agricultores explicó que cada equipo “tiene 8.500 pesos por partido de árbitro y Policía” y ellos deben sumarle “el costo del viaje” desde la localidad. Sin ayuda del Gobierno local como se solicitó en un principio (hasta el momento no se anunció colaboración alguna más allá de que no se cobrará el alquiler del Estadio Municipal), para la institución es inaccesible competir y se inclinó por el no a sabiendas de que no es obligación participar.

En contrapartida, el Sabalero y el Rojiverde dijeron que si y serán incluidos en el fixture del primer campeonato tras la cuarentena para evitar la propagación del COVID-19. En el caso del segundo, en la última reunión presentó un proyecto de un certamen con formato diferente, tal había adelantado su presidente, Rodolfo Rigo, en diálogo con La Opinión, pero el mismo perdió la votación contra la moción de San Roque.