Por un “mal entendido”, La Roca dijo que no iba a participar del torneo y ahora pide ser incluido

La Roca es uno de los clubes afiliados a la Liga Sampedrina (LDS) que tenía en duda su participación en el certamen para primera y reserva que comenzará el primer fin de semana de abril. Sin embargo, sorprendió cuando el lunes por la noche, en una nueva reunión en el salón Pedro Barri, su delegado, Jonathan Corvalán, manifestó que no iba a participar dado que, las posibilidades de que lo haga, eran mucho mayores.

Mayor sorpresa se llevó el presidente de la entidad con sede en Pueblo Doyle, Héctor Villarreal, cuando se enteró de la situación. Inmediatamente, se comunicó con el presidente de la Mesa Directiva, Hugo Cejas, para torcer la decisión y manifestó lo mismo al resto de los clubes.

“Es un mal entendido. Mandamos un delegado que no contestó que sí cuanto preguntaron por La Roca y quedamos afuera. En parte fue culpa mía porque no le dije que tenía que decir que sí, pero lo di como que estábamos en el torneo”, explicó a La Opinión Villarreal. Además, precisó que dialogó con Cejas porque ellos quieren “participar” y van a hacer “lo imposible” para lograrlo.

Respecto de la duda por incursionar en el campeonato, Villarreal argumentó: “Yo había planteado en la liga qué plata tenía que pagar, porque si tengo que pagar 20 mil pesos por domingo, no podemos jugar. Se había llegado a un arreglo en eso y tendríamos que haber dicho que sí”.

Más allá de las gestiones que el dirigente realiza, el desentendido recién podrá remediarlo en la reunión de delegados del próximo lunes cuando los clubes se vuelvan a juntar. Serán sus pares los que deberán votar su inclusión o no, aun cuando en las próximas horas se dará a conocer el fixture con los diez equipos confirmados (América, Banfield, Mitre, Las Palmeras, La Esperanza, Paraná, General San Martín, Defensores Unidos, Independencia y San Roque).

“El lunes voy a ir yo a una reunión, pero nosotros queremos jugar. Vamos a hacer lo imposible por estar. Cejas me dijo que no podía hacer nada hasta el lunes, que van a decidir si nos dejan entrar o no. Yo creo que si, quiero participar”, cerró Villarreal con cierto optimismo sobre la insólita cuestión que nació por una “mal entendido”.