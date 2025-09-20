Torneo Clausura: por la alerta metereológica en la región, suspendieron los partidos programados para el sábado
La programación del sábado fue suspendida debido al mal estado de las canchas y a la alerta climatológica que afecta a la región. El domingo se definirá si se juegan el resto de los encuentros.
Este sábado amaneció con condiciones climáticas irregulares en la ciudad, producto de la alerta meteorológica anunciada para este fin de semana.
A primera hora de la mañana, la Liga Deportiva Sampedrina confirmó la suspensión de todos los partidos programados en divisiones inferiores correspondientes a la novena fecha del Torneo Clausura ‘’Marcos Barlatay''.
Pasado el mediodía, desde el ente comunicaron la postergación de los encuentros entre La Esperanza y Paraná, y de Defensores y Mitre, en Sub 21 y Primera División.
El domingo en la mañana se anunciará como sigue la programación aunque se esperan lluvias para la tarde y noche del sábado.
