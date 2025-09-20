Este sábado amaneció con condiciones climáticas irregulares en la ciudad, producto de la alerta meteorológica anunciada para este fin de semana.

A primera hora de la mañana, la Liga Deportiva Sampedrina confirmó la suspensión de todos los partidos programados en divisiones inferiores correspondientes a la novena fecha del Torneo Clausura ‘’Marcos Barlatay''.

Pasado el mediodía, desde el ente comunicaron la postergación de los encuentros entre La Esperanza y Paraná, y de Defensores y Mitre, en Sub 21 y Primera División.

El domingo en la mañana se anunciará como sigue la programación aunque se esperan lluvias para la tarde y noche del sábado.

