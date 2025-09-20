Este fin de semana está programada la novena fecha del Torneo Clausura ‘’Marcos Barlatay'' organizado por la Liga Deportiva Sampedrina.

Ads

Si el clima lo permite, se diputarán los cinco partidos pactados entre sábado y domingo, muchos de ellos clave para definir la clasificación a cuartos de final.

El sábado, por la zona A, el ya clasificado Paraná visita a La Esperanza desde las 16.30 mientra que las 17.00, Defensores recibe a Mitre. Si el Rojo se queda con el triunfo, asegurará su lugar en la siguiente instancia.

Ads

Los que también pueden asegurar su pase son el Verde y el CADU, que necesitan ganar y esperar que Agricultores no derrote a América en el Interzonal de la fecha, que tendrá lugar el domingo desde las 17.00 del domingo.

Por la zona B, Independencia recibe a Central Córdoba el domingo a las 17.00, en un duelo de equipos ya clasificados, mientras que en el Estadio Municipal, Banfield enfrenta a Las Palmeras desde las 16.30. De conseguir un empate como minímo, el Taladro conseguirá su clasificación.

Ads

Los partidos del fin de semana

Sábado

La Esperanza-Paraná 16.30 (A)

Defensores-Mitre 17.00 (A)

Domingo

Banfield-Las Palmeras 16.30 (B)

Ads

Independencia-Central Córdoba 17.00 (B)

Agricultores-América 17.00 (Interzonal)