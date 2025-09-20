Fútbol local: se disputa la penúltima fecha del Torneo Clausura
Entre sábado y domingo, se juga la novena fecha del Torneo Clausura ''Marcos Barlatay''. Cuatro equipos pueden llegar a conseguir su clasificación a lo largo del fin de semana.
Este fin de semana está programada la novena fecha del Torneo Clausura ‘’Marcos Barlatay'' organizado por la Liga Deportiva Sampedrina.
Si el clima lo permite, se diputarán los cinco partidos pactados entre sábado y domingo, muchos de ellos clave para definir la clasificación a cuartos de final.
El sábado, por la zona A, el ya clasificado Paraná visita a La Esperanza desde las 16.30 mientra que las 17.00, Defensores recibe a Mitre. Si el Rojo se queda con el triunfo, asegurará su lugar en la siguiente instancia.
Los que también pueden asegurar su pase son el Verde y el CADU, que necesitan ganar y esperar que Agricultores no derrote a América en el Interzonal de la fecha, que tendrá lugar el domingo desde las 17.00 del domingo.
Por la zona B, Independencia recibe a Central Córdoba el domingo a las 17.00, en un duelo de equipos ya clasificados, mientras que en el Estadio Municipal, Banfield enfrenta a Las Palmeras desde las 16.30. De conseguir un empate como minímo, el Taladro conseguirá su clasificación.
Los partidos del fin de semana
Sábado
La Esperanza-Paraná 16.30 (A)
Defensores-Mitre 17.00 (A)
Domingo
Banfield-Las Palmeras 16.30 (B)
Independencia-Central Córdoba 17.00 (B)
Agricultores-América 17.00 (Interzonal)
