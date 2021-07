Tokio 2021: Candela Vázquez entregó a Diego Schwartzman la bandera argentina para los Juegos Olímpicos

Candela Vázquez participó el jueves de la ceremonia de entrega de la bandera de Argentina al equipo nacional que competirá en los Juegos Olímpicos Tokio 2021. El evento lo organizó la Asociación Argentina de Tenis (AAT) y se desarrolló en el Tenis Club Argentino del barrio porteño de Palermo.

Publicidad

La sampedrina, junto a Mateo Carballo y Romeo Arcuschin, le dio la insignia a Diego Schwartzman, actual número 12 del ranking ATP que integra el elenco que el lunes llegará a Japón. La delegación la completarán Nadia Podoroska, Horacio Zeballos, Facundo Bagnis, Federico Coria, Andres Molteni y Francisco Cerúndolo.

Podoroska, actual número uno del país, competirá en singles y, en caso de clasificar, (la nominación será el 27 de julio), en dobles mixtos junto a Zeballos. El marplatense también hará dupla con Molteni en dobles para varones y la otra pareja será Bagnis y Schwartzman, quienes también jugarán individual. Cerúndolo y Coria disputarán la prueba de singles. Para todos será su primer juego olímpico.

La niña que entrena en el Howard Johnson con Germán Dalonzo y en Capital Federal, en el club Banco Nación, con la extenista profesional Mariana Díaz Oliva fue parte del acto porque recientemente integró la Selección Argentina femenina que participó del Sudamericano U14 en Asunción, Paraguay. Carballo y Arcuschin lo hicieron en la rama masculina.

Las selecciones de Argentina femenina y masculina en la inauguración del Sudamericano.

En el Sudamericano U14, Vázquez ganó todos los partidos (cuatro singles y un dobles) que disputó en el Yacht y Golf Club de Asunción y la Argentina terminó cuarta entre nueve países.

En la primera etapa la Albiceleste compitió en la zona C y fue segunda, por eso no clasificó al playoff por el título. Primero perdió 2-1 con Ecuador a pesar del triunfo de Vázquez en el single 2 ante María Victoria Robles por un doble 6/2. Después, frente a Venezuela, le ganó a Mariangel Estrella 7/5 6/3 y su elenco sonrió 3-0, pero no le alcanzó para luchar por el título porque las ecuatorianas derrotaron a las venezolanas en la última fecha.

En el primer enfrentamiento del playoff, las argentinas superaron a Perú también sin sufrir derrotas. Vázquez ganó el primer partido a Yleimi Muelle 6/1 0/6 10/7. Ante Brasil, en la última serie, la tenista de San Pedro venció en el single 2 a Yasmín Aguirres 6/0 6/4 y le dio el primer punto a su equipo. Después, Zoe Lazar doblegó a Leticia Marangoni y, por último, Vázquez y Sara Conde triunfaron en el dobles y sentenciaron un contundente 3-0 que valió el cuarto puesto.

El campeón fue Colombia que en el playoff por el título le ganó 3 a 0 a Bolivia y Ecuador, selecciones que el sábado se enfrentarán por el segundo lugar y, también, la clasificación al Mundial de República Checa que tendrá lugar en agosto. Allí estarán también las colombinas.