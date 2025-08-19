Temporal de lluvia: cayó una planta en ruta 191 y provocó el despiste de un auto
Ocurrió alrededor de las 6.30 de la mañana. El conductor intentó esquivar el árbol cuando ingresaba a San Pedro y perdió el control. No sufrió heridas y los daños fueron materiales.
Un automóvil despistó en la ruta 191, en inmediaciones del kilómetro 4,5, tras esquivar una planta que había caído sobre la calzada por acción del viento.
El conductor perdió el control del rodado y despistó. No sufrió lesiones, pero sí se registraron daños materiales en el vehículo que conducía.
Agentes de la Dirección de Tránsito arribó para asistir la circulación vehicular, mientras que personal de Servicios Públicos trabajó para retirar el árbol.
Todo indica que la planta cayó sobre el carril de ingreso a San Pedro producto del viento en medio del temporal de lluvia registrado en la ciudad desde la noche del lunes.
