Las ráfagas de viento que se registraron en la mañana de este sábado provocaron la caída de árboles, ramas y hasta la voladura parcial de un techo.

Ads

Así lo informó el director de Defensa Civil, Fabio Giovanettoni, en el programa Sin Galera. También hubo muchas solicitudes de intervención por postes en riesgo.

El Servicio Meteorológico Nacional había emitido una alerta amarilla por vientos fuertes, con ráfagas que podrían llegar hasta los 70 km/h, tras el temporal que afectó la zona.

Ads

En el patio del Hospital cayó un árbol de importantes dimensiones.

El camino Lucio Mansilla y la ruta 191 a la altura del km 7 fueron escenario de algunos casos de plantas que cayeron sobre la calzada.

También se dio otro con una planta ubicada en el patio del Hospital Emilio Ruffa, que alcanzó a afectar las riendas de una antena de comunicación.

Ads

Producto del viento, aproximadamente a las 10, se produjo un corte de energía en varios sectores de la ciudad y la zona suburbana.

Coopser indicó que salieron de servicio los alimentadores 2, 4, 5, 6, 8 y 10. Después casi dos horas y media, se pudo restablecer el suministro.

La lluvia caída en la ciudad en total llegó hasta los 78 mm en algunos lugares, mientras que en Río Tala se midieron 96 mm; en Santa Lucía, 99, Pueblo Doyle, 95; Paraje Beladrich, 98; Paraje La Rosada, 77; Gobernador Castro, 66.

Ads

Así lo indicaron los valores obtenidos en la Red Colaborativas de Lluvias, de INTA San Pedro.