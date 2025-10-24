El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó la alerta para el norte de la provincia de Buenos Aires, incluyendo a San Pedro.

Tiene vigencia para la noche de este viernes 24 de octubre, y la madrugada del día siguiente, y alcanza a los distritos de San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Baradero, Zárate, San Antonio de Areco, San Andrés de Giles, Exaltación de la Cruz de Areco y parte del noroeste bonaerense.

De acuerdo a lo anunciado por el SMN, está vigente una alerta amarilla, que indica que el área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes.

Se espera que estén acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h.

Prevén valores de precipitación acumulada de entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Se aguarda que el tiempo mejore hacia el mediodía del sábado, y que otro pasaje de un frente frío por la región haga descender las temperaturas hasta entre 6 ºC y 8 ºC para el martes 28.

