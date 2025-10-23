El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió dos alertas para la mitad de la provincia de Buenos Aires, que incluyen a San Pedro.

Tienen vigencia para este viernes 24 de octubre, durante la madrugada y la mañana, aunque la inestabilidad podría afectar en horas de la noche del jueves.

Al menos, para los distritos como Colón, Pergamino, Arrecifes y Capitán Sarmiento se anuncian tormentas y ráfagas fuertes de viento para las últimas horas del día.

De acuerdo a lo anunciado por el SMN, para San Pedro, durante la madrugada, rige alerta amarilla, que indica que el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes.

Podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h.

Se estiman valores de precipitación acumulada de entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Defensa Civil de la Provincia informó sobre la situación para este jueves. La alerta naranja está próxima a San Pedro.

Posteriormente, con el correr de las horas, se transformará en una alerta naranja que incluye a San Pedro, San Nicolás, Ramallo, Baradero, Zárate, Colón, Pergamino, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Rojas, Salto, Carmen de Areco y parte del noroeste bonaerense.

El área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 100 km/h.

Prevé la elevación de los valores de precipitación acumulada, que alcanzarían hasta entre 70 y 100 mm, y podrían ser superados puntualmente.

Después de la jornada calurosa de este jueves, el frente frío hará descender las temperaturas a partir del sábado, acentuándose con otro pasaje por la región proveniente del oeste, que dejaría una mínima de entre 6 ºC y 8 ºC para el martes 28.