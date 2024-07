Los árboles que adornan las calles Salta, Rivadavia y Olivera Cézar, que cada invierno le dan aroma y color a la ciudad despertaron decenas de comentarios en redes sociales.



Esta vez, la comunidad de Facebook no se quiso quedar atrás y también expresaron sus saberes. "Eran utilizadas por la fábrica Arco de Oro para hacer mermelada y fruta abrillantada. Ellos se encargaban de recolectarlas por las calles", comentó Enzo,



"Se hacen dulces, es muy rico, yo hice y me encanta, también se hace una bebida que se llama Hesperidina, es muy rica, hace unos años hice y salió bien", escribió Lola.



Laura se unió a la conversación y dijo: "Son especiales para hacer dulces y mermeladas riquísimas", y Silvina le respondió: "Es verdad, con los naranjos hago una mermelada deliciosa".



Julio, lo dio todo y expresó: "Pertenecen a la especie Citrus Aurantium Bigarade, son naranjas de Sevilla, tienen un considerable tenor de un alcaloide llamado Naringina que le da el gusto amargo".



Mientras que Flavia, una madre orgullosa, comentó: "Mi hija va a la escuela industrial, a química e hicieron gomitas con esas naranjas".



"Yo las recolecto para ponerlas en la heladera con las otras naranjas y ver como arrugan la cara mi familia", contó Lucas.



Muy similar a la anécdota de Verónica: "Yo las llevaba a casa, porque cada vez que mi hermana iba, me habría la heladera, entonces le convidé una naranja y cuando la probó no abrió más mi heladera".

Lucre compartió la versión que ella sabe del origen de los naranjos: “Escuché una historia que a esa planta la trajo un viverista sampedrino de Andalucía, él se enamora allá y para traer a su amada tuvo la idea de plantarlos acá, así ella tenía un pedazo de su pueblo en San Pedro y no extrañaba tanto”.

