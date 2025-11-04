Tras el grave accidente de tránsito que tuvo lugar en Bottaro y Riobamba, el motociclista, Juan Alejandro González, salió de terapia intensiva.

La noticia fue informada por su hermano, el reconocido folklorista, Keko González, quien expresó que “después de 15 días” el hombre logró avances importantes.

Refirió que la recuperación tendrá lugar en el Sanatorio de Alta Complejidad Sagrado Corazón y que ahora sólo resta que se recupere de la “trombosis pulmonar”.

Keko agradeció, en representación de la familia, “a cada uno que de distintas maneras estuvo ayudando, con sus rezos en cada oración, con su apoyo y sus preguntas constantes para saber cómo se encontraba mi hermano Juan”.

El siniestro ocurrió el 17 de octubre, cuando una motocicleta y una camioneta colisionaron. Producto del choque, el motociclista sufrió traumatismos en la cabeza, tórax y pelvis.

