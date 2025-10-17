Un accidente de tránsito tuvo lugar durante la tarde de este viernes en la intersección de calles Bottaro y Riobamba.

Por motivos que se tratan de establecer, una motocicleta tipo 110 cc, conducida por un hombre mayor de edad, colisionó contra una camioneta Toyota SW4.

Producto del choque el motociclista, un hombre de 51 años, que según testigos llevaba puesto el casco reglamentario, fue trasladado a la Guardia del Hospital.

El jefe de emergencias, José Herbas, informó a La Opinión que el paciente sufrió traumatismo severo de cráneo, en el tórax y en la pelvis.

Debido a la gravedad de las lesiones, el hombre ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva, donde permanecía con respiración asistida.

