Tras el grave accidente de tránsito en Bottaro y Riobamba, Juan Alejandro González, el motociclista que sufrió lesiones de gravedad fue trasladado a un centro de alta complejidad.

Allegados informaron que el hombre, de 51 años, tras ser asistido por médicos de la Guardia del Emilio Ruffa fue derivado y pidieron que la comunidad sume en sus oraciones al damnificado.

"Te esperamos acá, queremos aplaudirte al unísono como cuando venciste el Covid", expresaron familiares a La Opinión.

El accidente tuvo lugar este viernes, cuando por motivos que se desconocen, una motocicleta tipo 110 cc colisionó contra una camioneta Toyota SW4.

