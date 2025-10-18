Piden cadena de oración por Juan González, el motociclista que sufrió múltiples traumatismos tras un grave accidente
El hombre, de 51 años, permanece internado en un centro de alta complejidad tras el choque ocurrido el viernes en Bottaro y Riobamba. Su familia y allegados solicitaron a la comunidad acompañarlos con oraciones y mensajes de apoyo para su pronta recuperación.
Tras el grave accidente de tránsito en Bottaro y Riobamba, Juan Alejandro González, el motociclista que sufrió lesiones de gravedad fue trasladado a un centro de alta complejidad.
Allegados informaron que el hombre, de 51 años, tras ser asistido por médicos de la Guardia del Emilio Ruffa fue derivado y pidieron que la comunidad sume en sus oraciones al damnificado.
"Te esperamos acá, queremos aplaudirte al unísono como cuando venciste el Covid", expresaron familiares a La Opinión.
El accidente tuvo lugar este viernes, cuando por motivos que se desconocen, una motocicleta tipo 110 cc colisionó contra una camioneta Toyota SW4.
