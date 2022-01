Sebastián Ramírez volvió a entrenar en Huracán, pero no será tenido en cuenta y le buscan club

Sebastián Ramírez volvió a entrenar este martes en Huracán, pero lo hizo con la reserva porque el entrenador del plantel profesional, Frank Darío Kudelka, no lo tendrá en cuenta para la Copa de la Liga 2022 y es probable que lo cedan a préstamo a otro club en el que pueda sumar minutos.

Aunque el Globo inició la pretemporada la semana pasada en Escobar, el sampedrino pudo hacerlo recién hoy porque estuvo aislado por coronavirus. Sin estar en la consideración del director técnico la institución intentará cederlo a otra para que tenga rodaje y no se quede al menos seis meses sin jugar.

Fuentes cercanas al mediocampista confirmaron a La Opinión que es posible que deje la entidad de Parque Patricios para irse a un equipo en el que logre continuidad. Todavía no hay clubes en el radar, pero se espera que en los próximos días haya novedades sobre su futuro mientras entrena con la segunda división.

En el último certamen de la Liga Profesional (LPF), Ramírez casi no tuvo participación en Huracán y sólo fue titular en una ocasión, en el triunfo en la 17ª fecha del Torneo Socios ante Banfield 4 a 1. Cuando no estuvo lesionado, Kudelka lo dejó afuera de la convocatoria en la mayoría de las veces y en las que fue al banco de suplentes, no entró o lo hizo pocos minutos aun cuando demostró un buen rendimiento en un equipo que terminó el campeonato octavo porque mejoró en las últimas jornadas.

Hoy la Liga Profesional realizó en el Hotel Hilton de Capital Federal el sorteo de la Copa de la Liga 2022 y el Globo quedó en la zona B con Lanús -su rival en el debut como visitante-, Estudiantes de La Plata, Independiente, Arsenal, Rosario Central, Vélez, Aldosivi, Boca Juniors, Colón, Godoy Cruz, Tigre, Central Córdoba de Santiago del Estero y Barracas Central. En la séptima fecha disputará el clásico con San Lorenzo, que está en el grupo A.

En la aglomeración A están, además del Ciclón, Talleres, Defensa y Justicia, Sarmiento, Banfield, Argentinos, Gimnasia, Racing, Unión, Atlético Tucumán, River, Newell’s, Patronato y Platense.

Los cuatros primeros de cada una avanzarán a cuartos de final donde los dos mejores de cada zona enfrentarán tercero y el cuarto de la otra, respectivamente. Las serán a partido único y en caso de empate habrá penales. Los partidos se disputarán en el estadio del mejor clasificado de los rivales a diferencia de las semifinales y la definición que se llevarán a cabo en un estadio neutral. El campeón clasificará a la Copa Libertadores 2023.