Sancho aseguró que buscan superar las lógicas de “la vieja política, oportunistas, de ventaja”

A una semana de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias que tendrán lugar el próximo 12 de septiembre, el e secretario de Salud, Guillermo Sancho, habló en Sin Galera luego de ser sorteado para explayarse sobre las propuestas camino al 12 de septiembre.

“Si nos votan, eligen a un grupo de personas dispuestas a trabajar muy fuerte en San Pedro, con grandes convicciones y mucha esperanza. Podemos representar a los vecinos como corresponde en el Concejo Deliberante y llevar sus discusiones con ganas de sumar”, aseguró el primer precandidato de una de las tres listas que presenta el PRO entre las cuatro de la alianza Juntos que habrá en los cuartos oscuros.

Sancho dijo que para él y los integrantes de su lista asumir “es una cuestión muy importante” que su objetivo en el Concejo es “hacer una gestión y que la gente entienda que este espacio puede llegar a representarlos”.

Guillermo Sáncho habló el sábado por Radio Cuarentena

Sancho confirmó que mantuvo reuniones para sumar apoyo del Partido Celeste, encabezado por Ayelen Alancay y Raúl Magnasco, que no tiene representación local pero lleva a la sampedrina Lucrecia del Pozo como precandidata a diputada nacional.

“Nos juntamos y hablamos de algunas cuestiones básicas y pensamientos propios con respecto a algunos temas con los que coincidimos y llegamos a un entendimiento para trabajar juntos en este camino”, señaló el precandidato del PRO en la alianza Juntos.

“Estamos cansados de renovar nuestras esperanzas, nuestra fe en una idea, espacio o perspectivas de cambio, porque a veces esa fe y esperanza se ve un poco trunca y nosotros no queremos llegar a ese camino”, reflexionó el exfuncionario.

“Lo que queremos es, si la gente nos acompaña, redoblar nuestra apuesta para que realmente se sienta representada”, aseguró Sancho.

“Muchas personas se sienten identificadas por lo que decimos y a nivel local piensan acompañarnos. Esto es bienvenido, nos carga y redobla la responsabilidad a la hora de ocupar un cargo”, destacó el exsecretario de Salud.

Ante versiones que pretendían instalar un presunto acuerdo o respaldo al intendente Cecilio Salazar, su respuesta fue un contundente no. “Entendemos que la gente está cansada de estas cuestiones y discusiones de políticos. No queremos confundir al electorado, no tenemos nada que ver con el espacio de Salazar”, señaló.

Sancho consideró que tanto el intendente como los referentes de su partido Fe en el Frente de Todos tuvieron” “comentarios poco afortunados que no corresponden a la realidad de las cosas”, pero prefirió no entrar en polémica con quienes conducen el gabinete que integró durante casi cuatro años.

Dijo que hay que evitar “cuestiones de la vieja política, oportunistas, de ventaja” que no representan al sector del que forma parte. “No queremos estar en ese juego”, señaló no sin destacar que el que integra fue “el espacio más atacado” desde el oficialismo durante la campaña.

“No hay que subestimar a los vecinos. La mayoría conoce quien es cada uno, que representa, que convicciones tiene, a donde pertenece, etcétera. Me parece que generar polémica desde ese lugar no suma”, aseveró.