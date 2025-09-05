Con un estudio móvil instalado frente a la redacción de La Opinión, seis de los nueve espacios políticos que competirán el 7 de septiembre participaron de una transmisión en vivo para presentar sus propuestas y responder inquietudes de los vecinos.

Ads

La jornada, transmitida por el canal de YouTube de Sin Galera, contó con la participación del estudio móvil de NixStream, emplazado en las puertas de la redacción de La Opinión.

Reunió a candidatos, militantes y ciudadanos que siguieron el debate en persona y a través de YouTube. La Libertad Avanza, Potencia y el Frente Izquierda Unidad no enviaron representantes.

Ads

Así fue la participación de Mauro Rasio, primer candidato a concejal por alianza Espacio para el Desarrollo y la Integración Social (Hechos).

Puede interesarte

Ads