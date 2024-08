La semana pasada se registraron 17 hechos de robo, entre los informados por la policía y los que llegan a esta redacción. Entre ellos motos y bicicletas son el blanco preferido, seguido por el robo a domicilios y autos.

Uno de los casos más polémicos fue el asalto a dos adolescente en plena tarde de domingo en el boulevard, el delincuente estaba armado con un cuchillo y se llevó sus celulares.

Esto fue "el colmo de los colmos", comentó Abigail en Facebook, pero ella no fue la única indignada sobre esta situación. A ese comentario le siguieron decenas de indignados.

"Esto está todo mal, en pleno boulevard a las 17:00 con cuchillo amenazando y robándole los celulares, acá hay que hacer algo rápido, para que esto no vuelva a ocurrir nuevamente porque esto se va agravar cuando alguien trate de defenderse", escribió Justo.

Evangelina dijo: "No hay lugar en San Pedro donde se pueda estar tranquilo. También asaltan o las chicas que salen de practicas deportivas a las 15 ha, acá no pasa nada".

"Ya no podes salir ni a caminar, a mi ya me pasó y ahora me da miedo salir", contó Norma.