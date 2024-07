Delincuentes ingresaron durante la madrugada al patio de una vivienda, ubicada en calle Cucit al 800, y se llevaron una bicicleta estilo mountain ride. El hecho sucedió el jueves de la semana pasada.

“Nosotros estábamos durmiendo. No escuchamos ningún ruido y los perros no ladraron nada. Me levanté el día viernes para salir a trabajar y no estaba”, relató la víctima a La Opinión.