La jornada de este viernes se presenta ventosa, con la posibilidad de la ocurrencia de chaparrones hacia la medianoche, para luego, durante la madrugada y la mañana del sábado, dar paso a posibles tormentas y precipitaciones.

Anunciaron un nuevo centro de baja presión, una ciclogénesis que esta vez tiene como eje la zona de San Pedro, y que será fácilmente perceptible por la intensidad del viento.

Predominarán desde el noreste, desarrollando un sistema de baja presión, sustento de la inestabilidad que se presentará el fin de semana en el norte de la provincia de Buenos Aires.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó una alerta amarilla para horas de la mañana del sábado, que abarca el extremo norte de la provincia e incluye o a los distritos de Colón, Pergamino, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, San Nicolás, Ramallo, Baradero y San Pedro. También el sur de Entre Ríos.

El modelo ECMWF muestra el posible desarrollo de tormentas para la madrugada del sábado.

Para el área señalada se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, actividad eléctrica, ocasional granizo e intensas ráfagas que pueden alcanzar los 90km/h de manera puntual.

El SMN prevé valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual.

En tanto, el modelo del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Mediano Plazo (ECMWF) indica que para San Pedro las lluvias podrían oscilar entre los 25 y 30 mm., con un mejoramiento de las condiciones hacia el final de la tarde, una temperatura máxima de 18 ºC y ráfagas de viento hasta 60 km/h.

Respecto al Festival de Música Country que se desarrolla en el Paseo Público, la organización indicó que no se suspenderá por mal tiempo.

