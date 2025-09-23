La ciudad palpita una nueva edición del San Pedro Country Music Festival, que tendrá lugar este fin de semana en el escenario Indio Peralta del Paseo Público municipal, con entrada libre y gratuita.

Ads

La vigésima edición del evento de música country más importante del país se desarrollará desde el viernes hasta el domingo y contará con más de 70 shows artísticos.

El sábado, en Sin Galera, Gustavo Laurino adelantó que subirán al escenario más de 800 de artistas provenientes de Santa Fe, Mendoza, Santiago del Estero, Neuquén, Córdoba y Buenos Aires, además de contar con invitados internacionales.

Ads

El viernes abrirá el festival The Olders, a las 12.00 y luego pasarán por el escenario Old Richard & His Band, a las 12.25 - Los Grillos RNR, a las 12.50 - The Nashville Rebels, a las 13.15 - Marcos Lenn, a las 13.40 - Johnny Boy and The Dancing Crickets, a las 14.05 .

Los Solitarios, a las 14.30 - No Way, a las 14.55 - Los Rodman, a las 15.20 - Jere Sills y las Liebres, a las 15.45 - Rana Ramponi, a las 16.10 - Cosmofábrica Country, a las 16.35 - Bluesberry Band, a las 17.00 - Lajtavary Family Band, a las 17.25 - San Folk, a las 17.50 .

Ads

La Taba Country, a las 18.15 - Sierra Ferrets, a las 18.40 - Frank Jacket y los de Río Seco, a las 19.05 - King Bee, a las 19.30 - Pelvis, a las 19.55 - Tinta de Uba, a las 20.20 - Greentongues Freak Folk Music, a las 20.45 - Rock & Rule Swing Band, a las 21.10 - Naty Bravo, a las 21.45 - Far West, a las 22.15.

El sábado, desde las 11.00, tocarán La Blue’s Ayres Band - Tumbleweed, a las 11.25 – The Reason, a las 11.50 – Los Bourbones, a las 12.15 – The Queen of Hearts & Los 4 de Copas, a las 12.40 – Gabriel Grätzer, a las 13.05 – Funkaster, a las 13.30 – Tributo a Johnny & June, a las 14.00.

Cincinato, a las 14.25 – Mila Barcala, a las 14.50 – Rodeos Honky-Tonk, a las 15.15 – Kurt’s Friend’s, a las 15.40 – Charlie Callthrop All Stars, a las 16.05 – Rock Idols, a las 16.30 – Billy La Rocka, a las 17.00 – Henry Donati & Southbound, a las 17.30.

Ads

Tennesse Country, a las 18.00 – Lustige Musikanten, a las 18.30 – Presumidos Country Music, a las 19.00 – Fernando Goin, a las 19.35 – Adrián Tigen, a las 20.10 – Fer Couto’s Wandering Souls, a las 20.45 – Johnny Tedesco, a las 21.20.

El domingo, a las 10.30 será el encuentro de Line Dance All Together 4 y luego pasarán por el escenario Cherry Collins, a las 11.00 – Sweet Simphony, a las 11.25 – Motorhome Roll Band, a las 11.50 – Alex Viera & The Trackers, a las 12.15 – Cuerdas Calientes, a las 12.40.

Los Búfalos Sedientos, a las 13.05 – Richard Lake, a las 13.30 – La Rockabilera del Sur, a las 13.55 – Pasto Loco, a las 14.20 – Los Caracoles Suicidas, a las 14.45 – Hot Pickin’ Brothers, a las 15.10 – Orlando Curti & The Groove Seekers, a las 15.35 .

Angry Zeta, a las 16.05 – Renegades Country Band, a las 16.40 – Los Mentidores, a las 17.15 – Mack Stevens’ Sons of Sam, a las 18.00 – Countruck Band, a las 18.35 – Nobull Countrymusic, a las 19.20 – Vane & Yulie Ruth y las Ruedas del Sur, a las 20.05.

Desde la organización informaron que el cronograma y sus horarios están “sujetos a cambios y cancelaciones" debido a las condiciones climáticas.

Como es habitual, el festival contará con la cantina administrada por el club Independencia, stands gastronómicos, feria de artesanos y emprendedores y merchandising oficial del evento.