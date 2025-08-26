Hace más de un año, que una mujer lucha para conseguir la internación de su hijo, un menor de tan sólo 13 años de edad, que tiene problemas de consumo de drogas.

La situación comenzó cuando el chico tenía 9 años. Su madre relató a La Opinión que, desde pequeño, mostraba un carácter “agresivo”, que lo llevó a perder uno de sus ojos a causa de un "gomerazo".

“Es muy angustiante, me da miedo lo que pueda hacer conmigo y con sus otros hermanos porque no tiene control”, relató la mujer.

En medio de la desesperación, la mamá acudió en diversas al área de Salud Mental, buscando ayuda y recibió como respuesta que la internación debía ser “voluntaria”, tal como indica la vigente Ley de Salud Mental.

“¿Voluntad de qué? Él no tiene voluntad de nada, está enfermo, no puedo ni llevarlo al CPA (Centro Preventivo de Adicción)”, refirió conmocionada.

La mujer relató que situación es desesperante, ya que su hijo le roba electrodomésticos, ropa y diversos elementos de su propia casa.

Indicó que no puede dejar cosas “sin candado”, como la bicicleta, ni le puede entregar una llave de la vivienda porque el adolescente saquea sus pertenencias y “las vende para seguir comprando” estupefacientes.

En lo que va del año, el domicilio fue allanado “más de siete veces” y el menor fue aprehendido en reiteradas oportunidades por robo.

“Ya no sé qué más hacer, él necesita ayuda, está enfermo. Necesita estar internado en una clínica de adicciones. Esta situación me desborda, ya estoy muerta en vida”, concluyó entre lágrimas una madre, que reclama con desesperación que alguien la ayude.

