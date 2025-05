“Es importante que se sepa que una persona se quitó la vida. Y es fundamental trabajar en la posvención”, sostuvo Liliana Augusto, presidenta de la Red Mundial de Salud Mental y Prevención del Suicidio.

La “suicidóloga”, tal como definió a la actividad que desarrolla en los Estados Unidos, dialogó con Lili Berardi en Sin Galera. Tras los hechos lamentables de los últimos días en San Pedro, la salud mental vuelve a ganar espacio para abordar las formas y los métodos que deben utilizarse, principalmente en la prevención.

“El suicidio se puede prevenir”, dijo en reiteradas oportunidades. “No se debe tener el tabú de no hablar o no mencionar la palabra”. Augusto remarcó aspectos esenciales sobre las diferentes situaciones que se presentan. “Puede haber diferentes actitudes en las personas y son detectables. Pero es fundamental que se hable, se dialogue con la persona”, señaló.

También pidió que los medios de comunicación contribuyan con la prevención, que “tienen un rol de fundamental, sabiendo que el suicidio es prevenible. El mito de no hablar del suicidio no es así. Pasa en la sociedad desde hace muchos años que de esto no se habla, de preguntarle a una persona si está pensando en quitarse la vida”.

Para Liliana Augusto parte de la realidad se refleja cuando se habla de consumo y suicidio, que “están en el tapete” y que es habitual que “el consumo se naturalice. Y con el suicidio está sucediendo algo similar. Por eso debemos escuchar, dialogar con los jóvenes”.

Dejó como datos salientes las diferentes fases que se van cumpliendo. Son siete que deben tenerse presente, respecto al comportamiento de una persona: *La no resolución de problemas cotidianos. *Los conflictos, donde sus problemas se transforman en enfrentamientos con amigos, compañeros, familiares, etc. *La crisis cuando ya no resuelve nada. Psicológicamente está totalmente confundido. *El pensamiento negativo (no quiere vivir más) y aquí llaman la atención, piden ayuda. *Planea cómo, cuándo y dónde, investiga métodos. *Intento de suicidio no consumado. *El suicidio y luego entra la posvención, que es trabajar con la gente que queda.

“No importa la edad, he tenido suicidio en niños de 5 años y muchos en la tercera edad. En esta etapa de la vida es factible que, después que se jubilen, no se sientan útiles, no tengan la rutina de antes”, dijo la presidenta de la organización mundial que, de acuerdo a sus estadísticas, la mayor cantidad de casos ocurren entre los 15 a 29 años. “Pero a cualquier edad se puede prevenir”, remarcó una vez más.

En cuanto a la posvención, la misma refiere a las acciones posteriores a un evento que se orienta al trabajo con las personas, familia o instituciones vinculadas a quien se quitó la vida. “Un duelo por suicidio es diferente, porque todos se preguntan cómo no me di cuenta. Y ahí es donde hay que estar presente”, señaló.