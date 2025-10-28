Tras la derrota electoral de Fuerza Patria el domingo a manos de La Libertad Avanza, el intendente Cecilio Salazar difundió un mensaje en el que consideró que "el pueblo argentino y los sampedrinos se expresaron con claridad".

Sostuvo que el mensaje de las urnas "debe llamarnos a seguir trabajando fuertemente" y agradeció a quienes militaron la lista que encabezó Jorge Taiana.

"Tenemos una enorme responsabilidad por delante: conducir este municipio durante los próximos dos años, cuidando a nuestra gente y sosteniendo las políticas que mejoren la vida de los sampedrinos", señaló el jefe comunal.

Consideró que el "tiempo que viene" es "una oportunidad para reorganizarnos" y "volver a construir esperanza". En ese sentido, afirmó: "No hay que perder la fe ni la confianza".

"Nos toca cumplir el rol que la sociedad nos dio, y lo haremos con responsabilidad, siempre del lado de la gente", aseguró Cecilio Salazar en su mensaje, difundido en redes sociales.

La lista de Fuerza Patria que lideró Jorge Taiana perdió en San Pedro por alrededor de 16 puntos con la de La Libertad Avanza, encabezada por Diego Santilli tras la renuncia de José Luis Espert.

En estas elecciones legislativas nacionales, el peronismo obtuvo en San Pedro alrededor de dos mil votos más que la lista que en septiembre impulsó el intendente Cecilio Salazar y tuvo al director de Deportes, Valentín Bravo, como primer candidato a concejal.

