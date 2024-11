A esta redacción continúan llegando diversas quejas sobre los peligros que representan circular por una ruta deteriorada y mal señalizada en el lugar donde se concreta la repavimentación de la ruta 1001. Es evidente que la preocupación de los usuarios de esta vía es cada vez más notoria.

Las irregularidades en la calzada no sólo generan incomodidad, sino que también representan un riesgo significativo para la seguridad de los cientos de conductores que diariamente pasan por el lugar.

Muchos lectores destacan la falta de medidas preventivas adecuadas por parte de la empresa encargada de la repavimentación, IARSA. La ausencia de señalización y la paralización de los trabajos hacen que la situación sea aún más alarmante.

Los ciudadanos exigen respuestas rápidas y soluciones efectivas para garantizar la seguridad en este tramo, que es la curva que rodea a Rio Tala.

Un automovilista, que por primera vez nos envió un informe, sentenció que “el recorrido está más roto de lo que yo pensé”, y con eso refirió al estado del camino donde se está reparando, tras el paso de la pata de cabra, que es un apisonador que se utiliza para estas obras.

“Toda la gente se va al borde de la banquina, por lo que vi, y este sector la tierra muy movida, blanda y se genera un caos”, aportó.

“La otra vez veía nada. No ves las luces, no ves nada. Es como una niebla súper espesa, y de noche es peor. No te da dimensión de dónde estás”, continuó acotando.