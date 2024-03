El concejal Martín Rivas y el secretario de Economía Roberto Borgo se trasnformaron en protagonistas de una polémica tras la publicación de La Opinión del proyecto del edil opositor para afectar recursos que son de libre disponibilidad.

Rivas propuso que el Fondo de Fortalecimiento Fiscal que envía Provincia se afecte a obras con previa autorización del Concejo Deliberante y Borgo le respondió que “haciendo videos por Instagram no se resuelven las cosas” y que la Ley Orgánica establece los roles del Ejecutivo y del Deliberativo. “Los votos en las elecciones son los que definen las funciones y responsabilidades”, le dijo.

Rivas recogió el guante y envió un texto a La Opinión con pedido de derecho a réplica para responderle a Borgo y que se reproduce completo a continuación, sin edición ni correcciones:

"He leído atentamente las opiniones vertidas por el Secretario de Economía Roberto Borgo, en las cuales manifiesta evidente contrariedad motivada por el Proyecto de Ordenanza de mi autoría, Expediente 5143 ingresado el 29/02/2024, relacionado con el aporte concedido por la Provincia de Buenos Aires de $751.181.200 (setecientos cincuenta y un millones ciento ochenta y un mil doscientos) ajustables conforme a la reglamentación de su Ley de creación Nº 15.480.

Es más que evidente la necesaria autorización del Honorable Concejo Deliberante para la disponibilidad del Presupuesto recientemente sancionado, por $16.909.841.970,79, cuyo control de ejecución posterior es también es nuestra potestad como concejales, aun cuando la Municipalidad de San Pedro no haya facilitado el acceso al Sistema Informático RAFAM en forma permanente para que, con carácter exclusivo de consulta los Concejales podamos disponer de toda la información contenida en él, conforme a la Resolución AG Nº 15/2016 de fecha 25/08/2016 el Honorable Tribunal de Cuentas.

Por ello, coincido con el funcionario opinante en cuanto al casi imposible control por parte de los ediles cada año, a través del mecanismo previsto de Rendición de Cuentas del ejercicio anterior. Cabría recordar el dicho popular “Muerto el burro, cebada al rabo¨, refiriéndonos a que es imposible remediar lo irremediable,

Respecto al Fondo acordado, como lo mencione en la sesión extraordinaria del 29/12 mientras votábamos un presupuesto muy poco claro, el mismo tiene por finalidad inversiones y no gastos corrientes, dada la circunstancia de su implementación en fecha posterior a la sanción del Presupuesto Anual del Municipio en el cual se habría incluido, corresponde la sanción de una Ordenanza específica.

A los efectos de facilitar la comprensión por parte de los ciudadanos, podemos significar mediante comparación, que para 2024, el costo presupuestado para el H.C.D. es de $ 290.257.685,59; para la totalidad de los Centros de Salud es de $ 643.035.404,24 y para la propia Secretaría de Hacienda a cargo del Sr. Borgo es de $ 508.095.343,24.

Este rechazo instantáneo por parte del Gobierno Municipal, hace evidente el afán por gastar sin controles, en una gestion que adeudando a la Provincia de Buenos Aires un préstamo acordado en 2020 por $ 96.5 millones, en vez de cancelarlo en tiempo y forma, prefirió la compra de 5 Estaciones Solares para calentar agua para el mate y cargar celulares – algo inexistente en destinos turísticos de primer orden como Mar del Plata – por la suma de $ 13.800.000, con más $ 3.900.000 en la compra de 25 luminarias solares (Decreto 12122/2023) ; $ 69.000.000 para renovar las veredas de la Plaza Constitución, las cuales si bien adolecían de algunas deficiencias, bien podrían repararse por medio de la mano de obra municipal con muy bajo costo, y más teniendo en cuenta el resultado de las obras incontroladas, donde los defectos en niveles se pueden apreciar mediante el agua y barro acumulado después de cada lluvia. Sólo en estas decisiones desacertadas, suman $86.700.000.- Obviamente, en próxima fecha, cuando el Departamento Ejecutivo Municipal decida arbitrariamente e infringiendo normas, habilitar al H.C.D. el acceso al Sistema Informático R.A.F.A.M., tomaremos conocimiento de la administración de los recursos, contravención municipal que no ha motivado la preocupación del Secretario de Hacienda, sin mencionar la deplorable situación del basural a cielo abierto y el vuelco de los efluentes cloacales crudos en el Río Baradero, cuestiones que podríamos comenzar a resolver con la eficiente planificación y ejecución del fondo en cuestión.

Obviamente, no consideramos los más de 70 millones empleados en la reparación del Tanque Copa, cuyas obras están inconclusas mientras diversos barrios del distrito urbano abren la canilla y no sale una gota de agua…

No es mi intención extenderme en cuestiones cotidianas de este gobierno alejándome del del Proyecto de Ordenanza que nos ocupa: en definitiva será el H.C.D. quien lo apruebe o lo desestime, correspondiendo al Ejecutivo Municipal y sus Secretarios el cumplimento de la legislación y no los comentarios periodísticos donde evidencian su desconocimiento de la Ley Orgánica de los Municipios y elementales criterios de buena administración, observando el respeto apropiado hacia el Órgano Legislativo de control.

Por último, quiero destacar la importancia de la difusión de los actos de gobierno y más aún, la utilización de las redes sociales pues garantizan una llegada instantánea a los contribuyentes, sin costo alguno. La pauta publicitaria es un medio poco adecuado para imponer opiniones o desviar la atención pública sobre las acciones de un gobierno que no ha dudado en vulnerar las disposiciones del Código Civil de la República Argentina y el fallo judicial emitido con respecto al sorteo trucho realizado en el caso de la viviendas en el Barrio Arcor, estafando la credulidad de ciudadanos ilusionados con el acceso a la propiedad de su vivienda, cuando el Municipio tenía asumido un cargo de ineludible cumplimiento, grave acontecimiento que derivará en situaciones judiciales de indudable consideración, a los efectos de la continuación de los mandatos de conferidos por el voto popular.

La sola obtención de las mayorías necesarias para acceder al gobierno de una comunidad, no confieren infalibilidad en el mismo: tanto valor tiene el mandato conferido al Ejecutivo, como el inherente a quienes ejercemos las responsabilidades legislativas. ¡La mayoría circunstancial, no supone la razón!

En cuanto a la Dieta acordada para los señores concejales, tiene una finalidad de compensación legalmente acordada. En lo personal, tengo la seguridad de estar mereciéndola aún con mis publicaciones en Instagram que tanto molestan al Señor Secretario quien, conforme a la información disponible, no trabaja gratis en su calidad de idóneo en un puesto donde resultaría recomendable la disposición de un título académico acorde a las funciones y responsabilidad del mismo.

Son razones valederas para que nos esforcemos en el control de los gastos e inversiones, a los efectos de evitar millonarios costos de los cuales recaerán sobre los contribuyentes sampedrinos y esto sí que debería preocupar al Señor Secretario Borgo, y más aun, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo 241 al 253 de la Ley Orgánica Municipal en lo relacionado con el mal desempeño de los funcionarios municipales, comenzando por el máximo responsable de la administración, el Señor Intendente.

Sin más, los saluda cordialmente.

Martin Rivas

Concejal Municipal de San Pedro

@martinrivasok en Instagram".