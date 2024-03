El proyecto para que el Fondo de Fortalecimiento Fiscal provincial sea afectado a obras con seguimiento del Concejo Deliberante, elevado por el concejal opositor Martín Rivas, provocó reacción en el Gobierno, que respondió a través del secretario de Economía, Roberto Borgo.

El funcionario cuestionó la idea de Rivas y señaló que la administración de los recursos de libres disponibilidad le corresponde al Ejecutivo y no al Concejo Deliberante, que tiene otras responsabilidades.

"En qué parte de la Ley Orgánica está que el Concejo Deliberante puede definir en qué se gastan fondos que vienen y son de libre disponibilidad. Cuando el Ejecutivo manda el Presupuesto, son ellos los que pueden mirarlo, debatirlo y ponernos de acuerdo", señaló Borgo.

El 1 de febrero el Gobierno local solicitó a Provincia la transferencia de ese fondo, en una situación delicada de la economía local, con falta de liquidez y una deuda flotante del ejercicio anterior que intentan resolver en medio de la crisis económica general.

"No los escuché decir que el 30 por ciento de aumento a los empleados ellos no lo quieren cobrar porque estamos en una situación complicada", dijo Borgo en relación a los concejales y agregó: "Resulta que el Ejecutivo no puede objetar lo que ellos gastan y cobran, pero pretenden afectar los recursos del Ejecutivo".

"En la Argentina, los legisladores legislan y el Ejecutivo ejecuta, para eso los elige así la gente cuando vota", advirtió sobre el proyecto de Rivas. "Puede presentar lo que quiera, pero creo que está equivocado al pensar que saliendo por redes sociales sacándose fotos y diciendo lo que quiere hacer se solucionan las cosas. Haciendo videos para Instagram no se resuelven las cosas", señaló.

“Mientras algunos están haciendo videos para el Insta, otros estamos laburando”, disparó Borgo.

"Mejor que venga a laburar como laburamos nosotros para ver cómo hacemos para pagar sueldos, proveedores, mantenernos operativos en una economía que, si nadie se dio cuenta, cambió", advirtió el secretario de Economía.

El proyecto de Rivas pretende que el Fondo de Fortalecimiento Fiscal que envía Provincia, estimado en alrededor de 750 millones de pesos en cuatro cuotas a lo largo del año, se use exclusivamente para obras planificadas por el Ejecutivo y autorizadas por el Concejo.

"Sería más interesante que se ponga con la calculadora para ver cómo es la ecuación, porque gastar la plata de los demás es fácil. Tampoco le funciona la calculadora si hace los números de cuántos votos saco él y cuántos el intendente, por ahí entiende por qué lo solicita Cecilio. Los votos en las elecciones son los que definen las funciones y responsabilidades", dijo Borgo.

El secretario de Economía aseguró que tanto el intendente como el gabinete que conduce están "ocupados y conscientes de la situación económica" y agregó: "Tenemos que mantenernos operativos en un contexto en el que hacemos una orden de compra de algo vital y cuando lo queremos pagar, ya no lo tenemos disponible a ese precio. Mientras tanto, el Concejal está haciendo videos para Instagram".

Respecto del control de la utilización de esos recursos excepcionales que envía Provincia, Borgo explicó que el Municipio debe rendir los movimientos ante el Ministerio de Economía, lo que incluye actualización de programación financiera, evolución de la ejecución presupuestaria y otros puntos, que además los ediles controlan cada año a través del mecanismo previsto de Rendición de Cuentas del ejercicio anterior.