Este sábado comenzamos el programa Sin Galera hablando sobre el ataque de los leones del circo Akay, a 35 años del trágico hecho que le costó la vida a un vecino y conmocionó a la ciudad y a todo el país.

Juan Almada comentó sobre la noticia que siguió por entonces como periodista en el diario El Imparcial, y en el estudio del programa recibimos a Raúl Rigo, un vecino que fue testigo del ataque de los animales a José Petroni y otros de sus vecinos

Vía línea telefónica también hablamos con María Laura Lobaiza, una de las víctimas de los leones, que logró sobrevivir.

Florencia Albarracín, pareja del cuidador del campo de Rudy Ulloa, comentó como sigue la situación luego de que Ulloa los echara del campo sin previo aviso y la denuncia penal que la pareja radicó en su contra.

“El señor ulloa me dijo que yo no tengo derecho a hablar con usted, que no tengo derecho a hacer nada, que no tengo derecho a hablar”.

Siguiendo con el caso de los leones, nos comunicamos con el Doctor José Dubini, que junto al Dr. Alcorta, practicó la autopsia a los leones luego de que fueran abatidos por la policía, en junio de 1990.

“Uno tenía sólo un parásito en el estómago y el otro una suela de zapato, tal cual dibujito animado”, comentó.

Tras el robo de las computadoras del Plan Conectar Igualdad en la Secundaría 8, el móvil de Sin Galera llegó afuera de la institución, que comparte edificio con la escuela 1, para realizar una hipótesis de cómo fue el robo que tuvo lugar esta semana en pleno horario escolar.

Diego, un vecino que vive en calle Las Heras al 500, llamó para relatar la situación complicada que vivió su mujer y su hija este sábado a la medianoche, alrededor de las 00.15, cuando delincuentes con fines de robo rompieron el vidrio de su vivienda e intentaron patear la puerta.

El periodista deportivo de La Opinión, Augusto Azimonti, comentó lo que fue la sesión de este jueves del Concejo Deliberante, donde se trató el pedido de informe presentado por el bloque de La Libertad Avanza por el uso de pirotecnia en la final del Torneo Apertura.

Desde España hablamos con Matías San Hilario para preguntarle sobre su reciente candidatura dentro de su empresa.

El ganador del concurso: ¿qué harías con 5 kilos de pata y muslo de Viva el Pollo? fue el suscriptor David Eduardo Olivera. ¡Felicidades!