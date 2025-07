En la madrugada del 22 de junio de 1990 alguien cuya identidad nunca se conoció decidió retirar el candado de la puerta de la jaula donde se hallaban dos leones y dar paso a uno de los casos más inesperados que se recuerda de la historia sampedrina.

Eran dos animales del Circo Akay, que ya había cumplido las funciones artísticas en el predio de Nuestra Señora del Socorro y Ruíz Moreno. El único rastro eran los dos leones machos que quedaron a la deriva por las calles de San Pedro, en estado salvaje y hambrientos.

Desde allí salieron hasta enfilar por calle Joaquín V. González, desesperados por algo de comida. Al llegar a la intersección con calle Colón, la desesperación les aumentó. Percibían el aroma a carne, ya que en esa esquina funcionaba una carnicería, cuya puerta de acceso no pudieron derribar. Media cuadra después, en dirección a calle Libertad, comenzó el desastre.

Esta semana, La Opinión dialogó sobre el suceso con una de las protagonistas, María Laura Lobaiza, de apenas 24 años en aquel momento. Hoy es la única persona que puede contarlo.

Con lágrimas en sus ojos, Lobaiza recordó: “Esa madrugada, ya era 22 de junio, estábamos durmiendo con nuestros hijos tranquilos. Habíamos tenido un día espectacular. Como a las 3 de la mañana sentimos gritar a una persona desesperadamente.

Minutos antes había venido mi mamá corriendo a decirnos que pasaba algo en la casa del vecino, que era al lado, alambre tejido de por medio. Mi mamá se metió para adentro y mi esposo —Ramón Llovera, fallecido hace seis años de ELA— me dice, voy a ver qué pasa”.

“La persona seguía gritando. Ramón se vistió, yo pasé los chicos de la cama de ellos a mi cama, porque teníamos un bebé en ese momento. A los más grandes les pedí que lo cuidaran, que su padre salió y ya volvería. Cuando salgo, bueno… Me encuentro con mi marido bañado en sangre con un león arriba, el vecino —José Petroni— con otro león encima. De esa escena quise irme, llamar a la policía, a la ambulancia, pero cuando giro para mi casa para pedir ayuda, lamentablemente me agarran a mí”, continuó María Laura.

“Luché, pero en la lucha miraba dónde estaba mi esposo, que estaba mal herido. Y no lo vi más. Él había logrado arrastrarse y meterse adentro de la casa de mi mamá. Y mientras luchaba sentí una explosión en la cabeza. Cuando me desperté estaba en una camilla, toda vendada, tenía descubierto los ojos y la boca, y un médico me dijo tranquila, estás en el Hospital Clemente Álvarez”.

Ramón había contado al diario El Imparcial, a su regreso de Rosario, que él le había pedido a un vecino que avisara a la policía. “Le dije a mi esposa que se quedara adentro de la casa que yo iba a salir para poder ayudarlo a José. Tomé un machete y cuando me acerqué me saltó un león y se prendió del brazo, en medio de la oscuridad.

Cuando me estaba masticando el antebrazo lo tomo de la cabeza y me muerde la otra mano. Ahí fue cuando lo solté e intentó morderme la cabeza, lo que logró. En el estado de desesperación pensé que estaba reventándomela, porque sentí que se me corría el cuero cabelludo. En ese instante yo también comencé a gritar, que prendieran fuego para ver si me lo sacaban de encima. Al escucharme, mi mujer salió, tomó un adoquín y se lo tiró al león. Este se quedó quieto, dejó de morderme y me apretó con una pata. Cuando María Laura le arroja una mesa, la fiera muy furiosa se abalanzó sobre ella".

La casa donde vivía la familia Llovera, en la actualidad. Hace 35 años había un acceso directo al patio. Y un alambrado la separaba de la vivienda de los Petroni.

Ramón continuó relatando el terrible hecho: "Ni bien me dejó y atacó a mi esposa, me arrastré, pude arrancar una cañería de plástico que usamos para el agua, y los mojé a ambos. Por esto la soltó y me atacó nuevamente, mordiéndome esta vez la pierna, pese a que mi esposa me avisó. Creo que después de esto, de lo cual me acuerdo poco, María Laura le tiró con otra cosa mientras el león me mordía muy fuerte y me sacudía. Y una vez más el animal me dejó y la atacó a ella".

En el Hospital Clemente Álvarez, lo primero que quiso saber María Laura fue sobre el estado de su esposo y le indicaron que estaba bien, y que ambos pasarían a estar juntos, pero en terapia intensiva.

Luego, por otra persona, se enteraron de que su vecino José “Minino” Petroni, quien era mozo del bar Bariloche —ubicado en Belgrano y Balcarce, donde hoy está La Ideal—, había fallecido en el Hospital local por la gravedad de sus lesiones.

“También supimos que otra persona, que pasaba por el lugar e intentó ayudar, estaba internada en el Hospital San Martín de La Plata. Nunca más supimos de él”. María Laura se enteró por este medio que Andrés Medina sobrevivió, pero que falleció por otras razones hace casi una década.

La policía tomó conocimiento de la situación y llegó rápidamente hasta el lugar antes de que los hechos tuvieran un final con peores consecuencias.

Ambos animales fueron sacrificados y el caso continuó con otras situaciones: la recuperación de los heridos, la búsqueda del dueño del Circo Akay y, principalmente, el hallazgo del homicida, quien abrió la reja donde estaban los leones.

La etapa judicial ocupó un tiempo excesivo, pero sin el resultado esperado. En 1990 el comisario de San Pedro era Héctor Raúl Penini. El juez de la causa Antonio Alberto Moreno. El juez correccional que atendía la violación a la Ley Sarmiento, Héctor Lezcano.

Otros nombres que ocuparon espacios en los medios fueron:

*Jorge "Giorgi" Ribeiro Soarez (brasilero): supuesto dueño del Circo "Akay", al que pertenecían los leones. Fue detenido en el circo "Magnum 2000", por la División Homicidios de la Policía Federal, en Buenos Aires. Negó ser propietario del circo, argumentando haberlo vendido en enero de 1989 a Jorge Bells. Sin embargo, los documentos encontrados en la investigación indican lo contrario, y que hasta el momento no especificaban que hubiera procedido a comercializarlo.

*Jorge Bells: supuesto socio de Ribeiro Soarez.

*Luis Alberto Bardelli (a) "El Cordobés": último cuidador de los leones. Cuando se enteró que era buscado, se entregó en Cañada de Gómez. Dijo que su partida se produjo a las 15.30 del jueves 21 (el día anterior a la tragedia) y que se trasladó a Rosario en tren.

*Julio César Villalba: domador del circo, quien en la causa señaló que "los leones que atacaron a la gente no actuaban. Yo solamente me dedicaba a domar a tres leonas, que fueron llevadas en primer término. Los otros dos animales estaban de muestra. Domar a las tres leonas no era lo mismo que hacerlo con los otros dos, quizá por la enorme peligrosidad que éstos representaban”. Es decir, habrían sido indomables. Además, ilustró la situación de la empresa: “El ‘Akay’ presentaba problemas económicos, ya sabíamos que dejaba de funcionar en Moreno, decisión que fue comunicada cuando estábamos en San Nicolás. Los haberes no eran buenos porque la recaudación no daba como para cobrar un buen sueldo", describió en sus páginas El Imparcial.

*Carlos Alberto "Fosforito” Duarte: un pintor que hacía un mes que se encontraba trabajando en el “Akay". Fue el último en retirarse del circo. Se quedó al frente de los animales y del camión cargado con elementos del circo.

Este domingo 22 de junio se cumplieron 35 años de uno de los casos más penosos e insólitos por los que San Pedro cobró notoriedad en las últimas décadas, aún cuando por aquellos años las comunicaciones en el país eran completamente diferentes.

Un suceso que conmocionó a todos, sin excepción, y uno más que pasó a engrosar el extenso listado de casos impunes.