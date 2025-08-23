Este sábado comenzamos Sin Galera repasando las redes sociales de los candidatos a concejales de los distintos partidos políticos camino a las Elecciones legislativas de este próximo 7 de septiembre.

Además, anunciamos el casting de movileros, la encuesta adiviná y ganá: con cuántos votos metes a un concejal y la transmisión especial de este miércoles 27 de agosto, donde junto a los Nix Stream organizamos a un desfile de candidatos.

Finalizó el juicio por el asesinato de Naiara Durán, donde se dictó perpetua para Francisco Vlaeminck, 13 años de prisión para Daiana Franco y se absolvió a Mario Franco. En ese marco hablamos con su abuela, Elsa Romero, que comentó como fue el proceso para ella y su familia.

La movilera Araceli salió a las calles a preguntar: ¿qué le preguntarías a los candidatos? y charló con diversos vecinos de San Pedro y las localidades.

Tras el mensaje de un oyente del programa que reportó sobre una excesiva tala de arboles en el predio de Pesca y Casting, el móvil arribó a la zona para comprobar la situación.

Ya tiene fecha la subasta por el edificio de la clínica San Pedro. Será entre 8 y 19 de septiembre, aunque advirtieron que podría demorarse dos semanas más. El móvil fue hasta el lugar para contar la situación sobre la propiedad.

Finalmente, el ganador de los panzotis de pistacho de El Tete fue el suscriptor de La Opinión & Sin Galera, Darío Guareñú. ¡Felicidades!

