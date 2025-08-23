A pocas semanas de las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires que tendrán lugar el domingo 7 de septiembre, los candidatos comenzaron su campaña en las distintas redes sociales.

*Acuerdo Ciudadano

Los tres primeros puestos en la lista de Acuerdo Ciudadano.

El partido, cuya lista encabeza el concejal en ejercicio Martín Rivas, se muestra activo sobre todo en Facebook e Instagram.

En ambas redes sociales, el edil y sus candidatos a concejales y consejeros escolares participan en reels, shorts y posteos, tanto en el feed como en las historias.

En Facebook, la denominada Oficina de Martín Rivas cuenta con más 1200 seguidores y no tiene anuncios en circulación; en Instagram, promedian los 630.

"Martín Rivas es un vecino que comenzó a dar sus primeros pasos en política, desde 2024, aporta una mirada fresca y emprendedora al Concejo Deliberante de San Pedro. Su experiencia como emprendedor turístico y Marino Mercante le brinda una perspectiva diferente para impulsar el crecimiento local y potenciar el comercio y la navegación", expresan en uno de los apartados de su propia página web.

La presentación de los diferentes candidatos de Acuerdo Ciudadano aparecen en la página web.

Rivas también cuenta en su site los proyectos tratados en el Concejo Deliberante y presenta a los candidatos que lo acompañan en la lista, entre otras cuestiones.

*Fuerza Patria

"La lista de Cecilio", encabezada por Bravo y Cuscuela.

La lista que representa al intendente Cecilio Salazar —que fue la última en aparecer en la página de la Junta Electoral— es encabezada por el actual director del área de Deportes y todos los integrantes de la lista están vinculados directa o indirectamente a la gestión de Gobierno.

Valentín Bravo comenzó a hacer apariciones “públicas” en publicaciones ajenas a lo deportivo y participa activamente en reels, fotos y presentación de obras que responden al Salazarismo.

Las redes sociales del primer candidato a concejal por el oficialismo muestran parte de su actividad y los spots de campaña son difundidos por las páginas oficiales de Fuerza Patria San Pedro, que cuenta con 179 seguidores en Facebook —donde exhiben anuncios en circulación— y 47 en Instagram; y por la cuenta denominada Cecilio Intendente, que tiene más de 9000 mil followers en ambas plataformas.

Los perfiles de San Pedro Municipio, Fuerza Patria San Pedro y Cecilio intendente tienen los comentarios limitados.

Ambas cuentas, cuentan con la particularidad de tener los comentarios limitados, es decir, que sólo pueden escribir quienes sean seleccionados por los administradores de los perfiles.

*Avanza Libertad

El partido que heredó el armado de la Ucedé y que responde al armado del dirigente Manuel Amado busca representar al liberalismo bonaerense, pero con distinciones en el armado propuesto por Karina Milei y Sebastián Pareja.

Sus principales candidatos, Tatiana Morales y Osvaldo Daniel Fernández, no utilizan de manera regular las redes sociales y sus cuentas responden a publicaciones privadas.

*La Libertad Avanza

Rey y Panatteri encabezan la lista de La Libertad Avanza.

El partido del presidente Javier Milei participará con una lista encabezada por el excandidato a intendente por Juntos por el Cambio, Ariel Rey.

Rey participa activamente en sus redes sociales donde postea tanto videos, como imágenes de recorridas y entrevistas.

El candidato cuenta con más de dos mil seguidores, tanto en Instagram como en Facebook, donde promueve anuncios en circulación, datos otorgados por la misma plataforma en el apartado de “transparencia del perfil”.

Además, postea de manera frecuente contenido en Tiktok, donde tiene 1052 seguidores y acumula más de 4800 likes.

Por su parte, el perfil de La Libertad Avanza San Pedro ronda los 570 seguidores y replica los posteos de las cuentas del partido a nivel nacional, cuyo principal lema es “Kirchnerismo, Nunca Más”.

*Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad

El FITU presentó a sus candidatos en nuestra ciudad y los primeros puestos son para la militante trotskista Florencia Galán y Federico Marrocco, quienes utilizan sus redes sociales para publicaciones personales.

Este sábado, el Frente de Izquierda presenta la lista que responde a Nicolás del Caño y a Romina del Plá. Contará con la presencia de la candidata a diputada por la tercera sección electoral, Sofía Martínez Naya.

*Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social

La lista de "Hechos" con Rasio a la cabeza.

El espacio que conduce como candidato a Diputado Provincial, Manuel Passaglia en la segunda sección confirmó su lista con el expresidente de Bomberos Voluntarios Mauro Rasio, a la cabeza.

Con una estética teñida de "rosa hechos", el candidato participa activamente en las redes sociales, sobre todo en Instagram, donde cuenta con 512 seguidores, hasta el momento.

La cuenta oficial de Rasio, en Facebook, tiene 150 seguidores; y la de Tiktok, que resume los contenidos utilizados en las demás redes, cuenta 26 followers y más de 90 likes.

*Nuevos Aires

Mosquera y Belén Santos encabezan la lista local.

Damián Mosquera y Belén Santos encabezan la lista de Nuevos Aires en San Pedro, luego de que la alianza Somos Buenos Aires bajara sus candidaturas en la segunda sección electoral.

La lista local fue presentada y contó con la presencia de la representante Lucía Gómez, quien visitó la ciudad en respaldo de la candidatura de Mosquera.

Nuevos Aires participa activamente en Instagram, donde cuenta con más de 190 seguidores y publica posteos de presentación de los candidatos y reels.

El perfil de Facebook cuenta con anuncios en circulación y supera los 4800 followers; publican diversos contenidos, desde videos y recorridas a entrevistas en distintos medios de comunicación.

*Partido Libertario

El grupo que responde a la línea de Guillermo Mc Loughlin en el Frente Liberal Bonaerense presentó la lista para competir en respaldo de Milei, pero por fuera de La Libertad Avanza.

Los candidatos, encabezados por Fernando Altolaguirre, utilizan frecuentemente su perfil de Facebook, denominado como Partido Libertario San Pedro, donde cuenta con más 9700 seguidores.

Altolaguirre participa activamente desde su perfil principal en el que postea videos, imágenes y noticias afines a su candidatura.

*Potencia

La Unión Cívica Radical San Pedro competirá bajo el sello del partido de María Eugenia Talerico y María Pía Grondona encabeza la lista local.

El perfil de Potencia San Pedro cuenta con 199 seguidores en Instagram y la candidata sampedrina con más de 490.

La máxima referente de Potencia mostró su apoyo a su candidata sampedrina.

Talerico, una de las referentes provinciales del partido, llegó a nuestra ciudad y brindó una conferencia de prensa en la que apoyó la candidatura de Grondona.

En sus redes sociales, los exponentes sampedrinos muestran sus propuestas a través de videos, recorridas y entrevistas.