La empresa Ingeniero Reano S. A. (Iarsa), que retomó hace 10 días las tareas de repavimentación de la ruta 191 para el tramo que va desde Pueblo Doyle hasta Arrecifes, continúa en obra.

Ads

Este miércoles comenzaron a disponer la carpeta asfáltica en la zona próxima al acceso a Santa Lucía, camino que repavimentaron antes de las elecciones, como primera parte de las tareas.

El personal de Iarsa colocaba la primera capa de asfalto.

Iarsa recibió la cesión del contrato por parte de la empresa Eleprint, que había ganado la licitación pero sólo cumplió con la obra desde ruta 9 hasta Pueblo Doyle.

Ads

El tránsito era asistido en la zona, por lo que recomiendan circular con precaución para evitar accidentes. Advirtieron que podría haber demoras en la circulación vehicular.

Puede interesarte

Ads