Iarsa retomó la obra de repavimentación de ruta 191
La empresa nicoleña a la que Eleprint le cedió el contrato comenzó a trabajar en la calzada del camino provincial tras la repavimentación del acceso a Santa Lucía.
La empresa Ingeniero Reano S. A. (Iarsa) retomó este lunes la obra de repavimentación de la ruta 191 que había dejado paralizada la firma Eleprint, que le cedió el contrato.
Tras finalizar las tareas de repavimentación del acceso a Santa Lucía, la empresa nicoleña que hizo la mayoría de los trabajos de pavimentación en San Pedro, puso manos a la obra en la ruta provincial.
Eleprint había cumplido con la primera parte del contrato y repavimentó desde el puente de la ruta 9 hasta Pueblo Doyle, pero el plan de obra contemplaba la disposición de nueva calzada hasta Arrecifes.
Iarsa comenzó este lunes con tareas de fresado para levantar el pavimento viejo, primera etapa del proceso de repavimentación propiamente dicha que establece el contrato de obra.
