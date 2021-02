Renunció Agustín Vaca, director de Obras y Planeamiento del Gobierno de Salazar

El director de Obras y Planeamiento del Gobierno de Cecilio Salazar, el joven ingeniero civil Agustín Vaca, renunció a su cargo en el gabinete este martes. El funcionario presentó su dimisión indeclinable por mesa de entradas y sorprendió a todos en el Ejecutivo.

Tras dejar su renuncia en Palacio, habló con el ahora secretario de Servicios Públicos Ariel Álvarez y con el equipo de arquitectos que tenía a su cargo en la Dirección de Planeamiento.

Su dimisión se produjo el mismo día en el que Cecilio Salazar firmó el decreto de designación como secretario de Obras y Planeamiento de Javier Silva, quien prestará juramento de ley este miércoles.

Cuando Vaca dejó la nota con su renuncia, Cecilio Salazar y Javier Silva viajaban a La Plata para mantener una reunión de gestión con el ministro de Infraestructura bonaerense, Agustín Simone, relacionada con proyectos de obra para San Pedro.

El secretario de Coordinación del gabinete, Ramón Salazar, confirmó a La Opinión la renuncia de Agustín Vaca y señaló: “Me sorprendió”.

“No me lo esperaba, es una lástima”, señaló el hijo del intendente y primero en la línea sucesoria, quien indicó que no estaba al tanto de que el ingeniero civil tuviera intenciones de renuncia. “Quizás podría haberlo planteado antes. No me lo dijo a mí, no sé si se lo habrá dicho al intendente”, dijo.

“Es una pérdida, por supuesto, porque es ingeniero y hace falta”, aseguró Ramón Salazar. Empero, analizó: “Técnicamente nos vamos a arreglar, hay arquitectos y otros profesionales”. Además, destacó la designación de Javier Silva como secretario: “Ese lugar necesitaba una cabeza, más política y de gestión”.

Agustín Vaca había sido designado director de Obras y Planeamiento en septiembre de 2018. Desde el día uno, su nombre quedó envuelto en una polémica por su condición de fundador de la empresa constructora ABAV.

En octubre del año pasado, en una reunión virtual con concejales, Vaca dijo que había cedido sus acciones en esa empresa, aunque pensaba recuperarlas. También reconoció en esa oportunidad que no tenía bloqueado su título de ingeniero civil, algo que establece la Ley Orgánica, lo que generó otra polémica.