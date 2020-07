Rendición de Cuentas 2019: un debate centrado en el "éxito" o el "fracaso" de la gestión Salazar en materia económica

El intendente Cecilio Salazar logró este jueves, en sesión especial, que la mayoría absoluta de concejales del bloque Juntos por el Cambio, que le responde como oficialismo, aprobara con sus 12 votos la Rendición de Cuentas del ejercicio 2019.

Los seis ediles de la oposición votaron en contra y esgrimieron sus argumentos: déficit, aumento del incremento de los recursos utilizados para pagar sueldos, uso de fondos afectados y la cobrabilidad de tasas, entre los temas que fueron parte de sus alocuciones.

El debate en el recinto, que duró casi dos horas, no tuvo este año, como en otros, mucho de "escandaloso" y respecto de las órdenes de compras sólo apareció como denuncia y revelación la contratación para pequeñas obras de contstructores cuyos presupuestos eran mejores que otros que serían "inventados".

Como se trataba de la Rendición de Cuentas del último año del primer mandato del reelecto intendente Cecilio Salazar, la discusión estuvo centrada en el análisis de la gestión económica del jefe comunal que asumió tras la crisis de los años de la era Guacone, cuyo nombre también se pronunció en la sesión.

"El déficit es alto y lo preocupante es que no se corrige o se corrige un año y al siguiente vuelve a empeorar", dijo Martín Baraybar, presidente de la bancada opositora y disparó: "La gestión económica del intendente, por lo que vimos hasta ahora, fue un fracaso. Asumió sabiendo la crisis que tenía el Municipio y no ha tomado medidas tendientes a corregir eso, los números lo demuestran".

"Decimos que esta gestión viene fracasando económicamente porque no ha corregido lo que dijo que vino a corregir", reafirmó el concejal del Frente de Todos, a quien le tocó, una vez más, reconocer las dificultades del interregno de Giovanettoni en 2015, cuando fue secretario de Gobierno.

Uno de los primeros en recoger el guante fue el concejal barbierista Alejandro Donatti. "Cuando este gobierno entró, recibió un Municipio quebrado. Habrá cosas que mejorar, claro que sí, el intendente ha instruido a su área de Recursos Humanos, que está haciendo un enorme trabajo. Pero el incremento de la planta no se dio necesariamente en esta gestión", advirtió.

Donatti se expresó en la misma línea que hizo su compañero de bancada y de partido, el también radical y barbierista Martín Pando: "Quisiéramos que el Municipio no tuviera las restricciones presupuestarias que tiene, este deterioro que lleva por lo menos desde el año 2009, con otra situación económico financiera y con otra planta de personal. Es un exceso decir que ha sido un fracaso", señaló el exsecretario legislativo y exdirector administrativo del HCD.

Le respondió Baraybar: "Es cierto que hay un déficit estructural y que en 2015 había un montón de dificultades, algunas propias de la gestión de Giovanettoni, otras de Guacone y otras generadas: en esos años no aprobaban los aumentos de las tasas, desfinanciando el Municipio y con un claro fin político, porque cuando asumió Salazar lo primero que se hizo fue aumentar las tasas, que hasta ahora en algunas tasas alcanzó el 1000 por ciento".

"Lo reconoció el presidente de la comisión de Presupuesto, las tasas alcanzaron la media. No negamos lo que se ha hecho, lo que se hizo bien lo acompañamos y no nos ponemos colorados cuando hay que reconocer los éxitos, que son éxitos para nuestros vecinos. Pero lo que se hace mal, no podemos dejar de decirlo", sostuvo el sindicalita de Smata.

Pando, a quien le había tocado ser vocero del oficialismo para defender el dictamen favorable luego aprobado, enfatizó: "El punto de partida donde inició esta gestión fue el que dejó el peor Gobierno desde el retorno de la democracia a esta parte, que duplicó la planta de personal y dejó un tendal de deudas que este Gobierno tuvo que afrontar".

En ese sentido, expresó: "Quiero dejar grabado en esta sesión, a fuego, que bajo ningún punto de vista consideramos ser parte de un fracaso económico, más bien todo lo contrario: estoy convencido de que el camino es el correcto".

"Estos déficits suben fuertemente en cada año de elecciones, los números lo dicen, nos guste o no", le respondió Baraybar, que antes había citado al secretario de Gobierno, Silvio Corti, con una declaración que sobrevoló toda la sesión: "Dijo en algún momento que en los años electorales hay mayor predisposición de solucionarle los problemas a la gente, y en gran parte el déficit se entiende por esto".

" Hemos visto a fines del año pasado y principios de este a innumerables militantes del espacio al que pertenece el intendente Salazar ingresando a este municipio. No digo que no tengan capacidad o que no hagan falta, pero hemos escuchado mucho en este recinto criticar que no había concurso", señaló Baraybar.

"En eso se explican, también, estos números y los gastos del año pasado, que se ve que en octubre, noviembre y diciembre crecieron exponencialmente. Fue un año electoral, hubo que gastar en muchas cosas. No son responsables los proveedores, si no la Municipalidad que decide hacer esto", agregó.

"Estamos a tiempo de torcer este rumbo, se está trabajando fuertemente para eso, se está haciendo una tarea denonadada para mejorar la ejecución del gasto en personal, que es la que se lleva la mayor parte de los recursos, sobre todo en materia de guardias y horas extras", había dicho al principio Pando.

Tras el ida y vuelta, del que también participaron los concejales Gastón Casco y Florencia Sánchez por la oposición, y Patricia Rocca y Juan Pablo Ruozi por el oficialismo, la sesión terminó con 12 votos a favor y seis en contra para la aprobación de la Rendición de Cuentas 2019, la del último ejercicio económico del primer mandato del revalidado intendente Cecilio Salazar, que gobernará hasta 2023 sin posibilidad de una nueva reelección.