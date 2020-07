Rendición de Cuentas 2019: la oposición denunció que se "inventaron presupuestos" para contratación de obras

Este jueves, en sesión especial, el Gobierno de Cecilio Salazar obtuvo en el Concejo Deliberante la aprobación de su Rendición de Cuentas 2019, correspondiente al ejercicio económico del último año de gestión del primer mandato del intendente reelecto.

Aunque esta vez no hubo lugar para escándalos, porque más allá de alguna que otra chicana el debate estuvo centrado en la mirada sobre el "éxito" o el "fracaso" de la gestión Salazar en términos económicos, la oposición hizo una revelación sobre la que el oficialismo no recogió el guante ni hizo apreciación alguna.

"Gracias a Dios hay cosas que ya no encontramos en la Rendición de Cuentas: el almuerzo diario de los funcionarios, algún Dos Corazónes para las novias, ositos de peluches", dijo el presdiente de la bancada opositora, Martín Baraybar, en alusión al escándalo del primer año de gestión de Salazar.

"Pero vemos otras cosas", advirtió y reveló que en el análisis de las órdenes de compra hallaron contrataciones por pequeñas obras en las que llamaron la atención la aparición de presupuestos aparentemente "truchos" que sobrepasaban en costo al que finalmente era aprobado, que sería el único original.

"Como que para darle legalidad a ciertas contrataciones inventaron presupuestos: Juan Construcciones, Mario Construcciones, faltó Pedrito", graficó el titular de la bancada opositora y detalló la aparición de "presupustos sin firma, sin nombre, sin razón social, para justificar que el otro era el más barato".

"No cuestiono la obra ni al proveedor, pero para justificar la contratación han inventado presupuestos", sostuvo y agregó: "Por los valores la verdad es que no sé si no tienen que revisar alguna interna propia para ver si no lo hicieron a propósito para que salte, porque son gastos por 20 mil pesos, 18 mil, 9 mil, la verdad es que si no había tres presupuestos no se daba cuenta nadie, pero dos los inventaron".

"Decimos que hay que torcer el rumbo y estas cosas siguen pasando. Con planes sociales les pagamos a la novia, a un familiar de algún que otro funcionario. Y el gasto en personal del que hablamos no contempla los decretos de ayuda social con contraprestación de tareas", se quejó Baraybar.