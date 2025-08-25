El domingo, en la previa del duelo entre Mitre y Paraná, desde la dirigencia del Rojo entregaron un reconocimiento a los campeones de la Copa País, incluyendo a los jugadores del Albirrojo.

Ads

Matías Basante, integrante de la subcomisión de fútbol de Mitre, encabezó el acto en el que también participó el cuerpo técnico del seleccionado local y dejó en claro que ‘'sacándose la camiseta, esto es San Pedro'' además de reconocer que los jugadores ‘’representaron de la mejor manera''.

En cancha estuvieron Valentín Ramos, Emiliano Piri, Braian Moreno, Juan Andrés Estévez, Gastón García, Francisco Ramis, Agustín Poll, Thomas Oliveto, Ezequiel Báez Corradi, Fabricio Báez y Lisandro Lafalce, que recibieron aplausos de todos los presentes antes de que comience el encuentro.

Ads

El resultado terminó siendo favorable para Paraná que ganó 2 a 1 pero dejando de lado lo futbolístico, lo importante es que en un ambiente cada vez más caliente, dos de la instituciones más importantes de San Pedro volvieron a unirse por un bien común.

Puede interesarte

Ads