Hay quienes ni siquiera pueden acceder a la platoforma, aun habiendo hecho el depósito final de 88 dólares. Los que no trasnfirieron, ya no tienen acceso a la plantilla. En los grupos hay preocupación porque la posibilidade de retirar fondos no aparece. Convocan a denunciar en la Justicia y a ir a pedirles explicaciones a los referentes.