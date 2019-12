Qué dijo Salazar antes de asumir su segundo mandato sobre el gabinete, el presupuesto, su partido y su sueldo

El sábado por la mañana Cecilio Salazar confirmó en Sin Galera y por el momento un único cambio en su gabinete. En una charla que se extendió por más de 40 minutos, respondió a todas las preguntas que se le formularon y explicó por qué esta semana su partido decidió a nivel nacional acompañar de decisión del Diputado Pablo Ansaloni de abandonar el bloque de la alianza Juntos por el Cambio por las disidencias que mantienen con el gobierno de Mauricio Macri. Relató cómo fue la reunión de la que participó con María Eugenia Vidal y ratificó el rumbo de las tareas tras anunciar que ya está terminado el presupuesto en el que las tasas aumentarán un casi un cuartenta por ciento, una cifra por debajo de la inflación pero que permitirá mantener a flote las finanzas locales.

La charla comenzó de manera descontracturada y con la consulta sobre el uso de su celular particular para responder consultas de vecinos. "Ayer en la asunción yo miraba y muchos intendentes, no tienen el celular y algunos si obviamente, que tienen la misma característica que yo, pero hay muchos otros que no, que no tiene el celular. Debe ser que alguien les atiende el celular", dijo a horas de heber recibido en la legislatura provincial su diploma para asumir su segundo mandato al frente del municipio.

Luego fue consultado sobre los cambios de gabinete que el viernes adelantó La Opinión con la incorporación de Walter Sánchez en lugar de Karina Chiarella en Desarrollo Humano y de la militante de su espacio, Laura Monfasani como sub secretaria del área. "Por ahora hay un solo cambio, que ya es conocido y por ahora vamos a esperar las últimas horas, porque siempre hay algún tironeo", aclaró respecto a otros posibles movimientos.

"Laura va de subsecretaria, pero no va por el apellido eh?", aclaró y gregó: "yo la conozco hace mucho tiempo a Laura, no te olvides que hemos trabajado mucho con Monfasani y de ahí la conozco. Lo pensé mucho yo a lo de Karina, pero creo que fue un ataque o críticas desde el inicio de la gestión misma, recuerdo que en enero se inundó y de ahí en más la culpa de todo la tenía Chiarella. Ella también tiene hijos, familia; y bueno realmente siempre la vi muy conmovida por las críticas descarnadas que hacían contra ella, ha sido la mujer más atacada de estos últimos 4 años", señaló para agradecerle luego y destacar que había administrado bien los fondos de su área.

De allí en más, sobrevinieros las explicaciones sobre lo sucedido entre el Partido Fe, del que es el titular a nivel provincial y la alianza de gobierno Juntos por el Cambio.

"En cuanto a lo que ha sucedido en el orden nacional, eso acá no va a pasar", indicó para hablar de su relación con los dirigentes del Pro: "Yo, la verdad, la relación que he tenido con Maria Eugenia -estuve reunido con ella- y realmente creo que hay que rescatar algunas cosas del gobierno, no todo es negativo. es cierto que no tuvo aciertos en la economía y demás, pero imaginate que si hubiese tenido Macri a Monzó o a Frigerio al lado, hoy seria presidente de nuevo. Yo te lo digo por cosas que uno ve, no?", se preguntó y concluyó: "el problema fundamental del gobierno fue Marcos Peña que fue por todo, no le interesaba si la gente le iba mal, si no podía pagar los servicios, el iba por todo, y obviamente era de confianza del presidente, y bueno tomaba decisiones sin pensar en nada".

Además de destacar la relación con Emilió Monzó, buscó el ejemplo territorial en su relación con los referentes sampedrinos de otros partidos. "En el orden local yo te vuelvo a repetir y esto lo he hablado con el gremio, con el partido, no debería haber inconvenientes, nosotros hemos sido totalmente abiertos a la Unión Cívica Radical, al Pro, hay un concejal hasta de Bullrich, así que creo que no debería haber ningún inconveniente. La gente del Pro estuvimos reunidos y me manifestaron todo su apoyo", dijo y por ello mencionó por ejemplo a Sergio Rosa, Mario Barbieri y a los hermanos Lafalce".

"Nos hemos juntado varias veces con Mario Barbieri y Sergio Rosa, y han sido siempre totalmente abiertos conmigo, a disposición siempre. Y esto ha sido importante para San Pedro, más allá de un logro para mí que tiene que ver con unirnos y no estar peleándonos, nunca más el todos contra todos, que llevó a San Pedro a una crisis prácticamente terminal. Y obviamente que yo he manifestado a la gente del Pro, le explique cuál es la situación".

Cuando se le preguntó por qué hubo tanto corte de boletas a favor de la fórmula Fernández - Fernández combinada con la suya, respondió: "Acá había gente, mucha, fundamentalmente en los barrios. Yo no participé en reuniones en los barrios, pero participé donde la gente manifestaba que acá iba a votar a Cecilio pero no a Macri, pero si a Fernández. Entonces, bueno, nosotros dijimos a esta gente, "está bien, votá así". Todos los intendentes del conurbano prácticamente lo reconocieron, mantuvieron e hicieron exactamente lo mismo. No dijimos corten la boleta de Macri, pero sí que voten acá a nosotros, que nos den una mano a nosotros. Nunca jamás fuimos a impulsar el corte de boleta de Macri".

Tras esas declaraciones llegó el momento de anunciar que ya está presentado el presupuesto y un nuevo aumento de tasas que aunque no supera la inflación vuelve a castigar los bolsillos de los contribuyentes: "si no hubiera aumento de tasas nosotros no podríamos funcionar". Luego respondió sobre los sueldos que cobran concejales, funcionarios y hasta de su propia remuneración sobre la que consideró que con la mitad es suficiente pero que la ley le impide bajarla.

"Yo ,si pudiera bajarme el sueldo, lo haría. Pero he recibido críticas hasta de los concejales de la oposición", agregó para concluir con un "siempre hago esta aclaración, el sueldo no me lo fijo yo, yo no me lo puedo fijar, no es así".

Para concluir, Salazar advirtió "Vienen años duros, hay que prepararse para años duros y creo que ahora la oposición tendrá que ser totalmente responsable en el orden provincial y nacional. Eso es lo que charlábamos el otro día con María Eugenia, que va a apoyar totalmente al gobierno provincial, que obviamente van a pedirle que no haya "persecuto" y demás con intendentes porque son cosas que deberían terminanrse.